Avrupa, liderleri üzerinde anlaştı: Avrupa Merkez Bankası başkanlığına Lagarde aday gösterildi

Avrupalı liderler, üç gün süren müzakereler sonucunda birliğin en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin aday gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Buna göre adaylığı üzerinde uzlaşma sağlanan isimler şu şekilde:

Avrupa Merkez Bankası başkanlığına IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı olan Fransız Christine Lagarde

Avrupa Konseyi başkanlığına Belçika'nın başbakanı olan Charles Michel

Avrupa Komisyonu başkanlığına Almanya'nın savunma bakanı olan Ursula von der Leyen

AB Dış İlişkiler Şefliği'ne İspanyol siyasetçi Josep Borrell

Avrupa Parlamentosu'nun onaylaması takdirinde bu isimler görevlerine başlayabilecek.

Lagarde, seçilmesi takdirinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AMB ve Avrupa Komisyonu lideri olarak iki kadını aday göstermesiyle üç gündür süren müzakere düğümü çözülmüş oldu.

https://twitter.com/Lagarde/status/1146105347800743936

Lagarde, attığı tweetinde bu pozisyona aday gösterilmesinden onur duyduğunu söyleyerek süreç netleşene kadar IMF başkanlığından geçici olarak çekildiğini duyurdu.

Bu isimlerin belirlenmesine kadar giden süreçte, liderler ve parlamenterler arasında yoğun telefon ve görüşme trafiği yaşandı.

Hassas siyasi dengeler üç gündür Avrupa'nın en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin seçilmesi gerektiği konusunda yoğun müzakerelerin yürütülmesine neden oluyordu.