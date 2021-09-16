Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam başladı. Temsilcimiz Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçta Lazio ile sahasında kozlarını paylaştı ve rakibini 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. İşte zorlu maç sonrası grupta görünüm...
AVRUPA LİGİ E GRUBU GÜNÜN SONUÇLARI
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU
1- Galatasaray / 3 Puan
2- Marsilya / 1 Puan
3- L.Moskova / 1 Puan
4- Lazio / 0 Puan
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray
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