Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı! İşte son durum...
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. İşte haftanın sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta oynanan 17 maçla sona erdi.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.
Ligin 4. haftasında dün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Galatasaray-Tottenham: 3-2
AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1
Manchester United-PAOK: 2-0
Ajax-Maccabi Tel-Aviv:5-0
Lazio-Porto: 2-1
Viktoria Plzen-Real Sociedad : 2-1
Dinamo Kiev-Ferencvaros: 0-4
Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2
RFS-Anderlecht: 1-1
Eintracht Frankfurt-Slavia Prag: 1-0
Olympiakos-Glasgow Rangers: 1-1
Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2
Union Saint-Gilloise-Roma: 1-1
Ludogorets-Athletic Bilbao: 1-2
Nice-Twente: 2-2
FCSB-Midtjylland: 2-0
Elfsborg-Braga: 1-1