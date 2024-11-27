Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Perşembe günü (yarın) oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 28 Kasım Perşembe günü (yarın) oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Beşiktaş, TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak. Galatasaray, TSİ 20.45'te Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise TSİ 23.00'da Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde: 28 Kasım Perşembe (Yarın): 20.45 Athletic Bilbao - Elfsborg 20.45 AZ Alkmaar - Galatasaray 20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv 20.45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen 20.45 RFS - PAOK 20.45 Karabağ - Lyon 20.45 Anderlecht - Porto 20.45 Lazio - Ludogorets