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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Perşembe (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:22
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        Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Perşembe günü (yarın) oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 28 Kasım Perşembe günü (yarın) oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Beşiktaş, TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak. Galatasaray, TSİ 20.45'te Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise TSİ 23.00'da Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        28 Kasım Perşembe (Yarın):

        20.45 Athletic Bilbao - Elfsborg

        20.45 AZ Alkmaar - Galatasaray

        20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv

        20.45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen

        20.45 RFS - PAOK

        20.45 Karabağ - Lyon

        20.45 Anderlecht - Porto

        20.45 Lazio - Ludogorets

        23.00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt

        23.00 Twente - Union SG

        23.00 Ferencvaros - Malmö

        23.00 FCSB - Olympiacos

        23.00 Manchester United - Bodo/Glimt

        23.00 Nice - Rangers

        23.00 Real Sociedad - Ajax

        23.00 Braga - Hoffenheim

        23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe

        23.00 Tottenham - Roma

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