Avrupa Ligi'nde 6. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar...
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta oynanan 18 maçla sona erdi. İşte haftanın genel görünümü...
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, sahasında İspanya ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö'yle 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya): 0-2
Roma (İtalya)-Braga (Portekiz): 3-0
Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda): 0-0
PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 5-0
Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere): 1-2
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa): 2-1
Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2
Malmö (İsveç)-Galatasaray: 2-2
Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya): 0-0
Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka): 2-0
Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-3
Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere): 1-1
Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 1-2
Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya): 2-1
Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş: 2-1
Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0