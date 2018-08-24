Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayak maçları dün (23 Ağustos Perşembe) oynanan 21 karşılaşma ile tamamlandı.





Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımı ile 1-1 berabere kalarak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakaladı. Öte yandan FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği ve yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın üstlendiği maçta Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımı, deplasmanda Torpedo Kutasi'yi 1-0 yendi.





UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin rövanş mücadeleleri 30 Ağustos Perşembe günü oynanacak.





Gecenin sonuçları şu şekilde:





Torpedo Kutaisi - Ludogorets Razgrad: 0-1





Zenit - Molde: 3-1





Trencin - AEK Larnaca: 1-1





APOEL - Astana: 1-0





Sheriff - Qarabağ: 1-0





Sigma Olomouc - Sevilla: 0-1





Suduva - Celtic: 1-1





Sarpsborg 08 - Maccabi Tel Aviv: 3-1





Malmö FF - Midtjylland: 2-2





Atalanta - FC Copenhagen: 0-0





Basel - Apollon Limassol: 3-2





F91 Dudelange - CFR Cluj: 2-0





Olympiakos - Burnley: 3-1





Olimpija Ljubljana - Spartak Trnava: 0-2





Genk - Brondby: 5-2





Rapid Wien - FCSB: 3-1





Zorya Luhansk - RB Leipzig: 0-0





Partizan - Beşiktaş: 1-1





Gent - Bordeaux: 0-0





Rangers - FK Ufa: 1-0





Rosenborg - Shkendija 79: 3-1





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