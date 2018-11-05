UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 4. maçlar bu perşembe oynanacak. Karşılaşmalar öncesi UEFA, haftanın hakemlerini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların hakemleri de duyuruldu. Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Anderlecht maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg, Genk-Beşiktaş maçını Alman hakem Tobias Stieler; Akhisarspor-Sevilla maçını ise Fransız hakem Benoit Millot yönetecek.

Tobias Stieler

Benoit Millot

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