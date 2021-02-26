UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu´nun formasını giydiği Milan, Premier Lig ekibi Manchester United ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki eşleşmeler İsviçre´nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart´ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Manchester United - Milan
Ajax - Young Boys
Dinamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar Donetsk
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagreb - Totthenham Hotspur
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde
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