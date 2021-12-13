UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayan kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri gerçekleştirildi. Play-off eşleşmeleri şöyle oldu:
Sevilla - Dinamo Zagreb
Zenit - Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
Barcelona - Napoli
RB Leipzig - Real Sociedad
Atalanta - Olympiakos
GALATASARAY'IN RAKİBİ 25 ŞUBAT 2022'DE BELLİ OLACAK
Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
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