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Avrupa Ligi son 16 turunda gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunun ilk ayağında 5 maç oynandı

Avrupa Ligi son 16 turunda gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta İtalyan ekibi Atalanta, sahasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova, FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere): 1-0

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa): 2-0

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2

Barcelona (İspanya) - Galatasaray: 0-0,

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