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        Haberler Spor Futbol Avrupa ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya karşı yasal işlem başlatıyor! - Futbol Haberleri

        Avrupa ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya karşı yasal işlem başlatıyor!

        Trendyol Süper Lig'in de aralarında bulunduğu 39 Avrupa birinci liginin temsil edildiği Avrupa Ligleri kuruluşu ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), uluslararası maç takvimiyle ilgili olarak FIFA'ya karşı Avrupa Komisyonu'na ortak şikayette bulunacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:54
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        Liglerden FIFA'ya karşı yasal işlem!
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        Avrupa Ligleri ile profesyonel futbolcuları dünya çapında temsil eden kuruluş olan FIFPRO'dan yapılan açıklamada, "Birkaç yıldır ligler ve oyuncu birlikleri, FIFA'yı uluslararası maç takvimiyle ilgili olarak açık, şeffaf ve adil bir süreç geliştirmeye defalarca çağırdı. En son resmi talep, Mayıs 2024'teki FIFA Kongresi ve Konseyi öncesinde gönderildi. Ne yazık ki FIFA, ulusal ligleri ve oyuncu birliklerini karar alma sürecine dahil etmeyi sürekli olarak reddetti." denildi.

        Ortak açıklamada, "Uluslararası maç takvimi artık doygunluğun ötesine geçti ve ulusal ligler için sürdürülemez hale geldi ve oyuncuların sağlığı için bir risk oluşturdu. FIFA'nın son yıllardaki kararları, kendi organizasyonlarını ve ticari çıkarlarını tekrar tekrar kayırdı, bir yönetim organı olarak sorumluluklarını ihmal etti ve ulusal liglerin ekonomik çıkarlarına ve oyuncuların refahına zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada "Avrupa Ligleri ve FIFPRO Avrupa, kararlarını Avrupa Komisyonu'na bildirdi ve soruşturma süreci boyunca komisyon, ilgili kamu kurumları ve futbol paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        FIFA'NIN AÇIKLAMASI

        FIFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Mevcut takvim, FIFPRO ve lig kuruluşlarının da dahil olduğu kapsamlı ve kapsayıcı bir istişarenin ardından Avrupa dahil tüm kıtalardan temsilcilerden oluşan FIFA Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylandı." denildi.

        FIFA'nın açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verildi:

        "FIFA'nın takvimi, uluslararası futbolun yerli ve kıtasal kulüp futbolunun yanında hayatta kalmasını, bir arada var olmasını ve gelişmesini sağlayan tek araçtır. Avrupa'daki bazı ligler; ticari çıkarlarla, ikiyüzlülükle ve dünyadaki herkesi dikkate almadan hareket ediyorlar. Görünüşe göre bu ligler, hazırlık maçları ve yaz turlarıyla dolu, genellikle kapsamlı küresel seyahatleri içeren bir takvimi tercih ediyor. Buna karşılık FIFA, futbolcular da dahil olmak üzere dünya futbolunun genel çıkarlarını oyunun her yerinde ve her seviyesinde koruyacaktır."

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        CIES'İN FUTBOLCULARIN İŞ YÜKÜNE İLİŞKİN RAPORU

        İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), futbolcuların iş yüküne ilişkin ilk raporunda, Türkiye Süper Lig dahil dünyanın en iyi 40 ligindeki takımlar ve futbolcuların 2012/13-2023/24 sezonları arasında oynadığı tüm maçlar analiz edilerek, oynadıkları süreler ile ulusal ve uluslararası çapta oynadıkları maçların oranlarını duyurmuştu.

        CIES, dünyanın en iyi 40 ligindeki futbolcuların, son 12 yılda oynadığı tüm maçlarının yüzde 91,4'ünün ülke içinde, yüzde 5,5'inin kulüpleriyle uluslararası çaptaki organizasyonlarda ve yaklaşık yüzde 3,2'sini ise milli maçlarda oynadığını açıkladı.

        Raporda, birçok uluslararası oyuncunun yer aldığı "en rekabetçi" liglerdeki futbolcuların bile maç yoğunluğunun kulüp düzeyindeki ulusal çaptaki karşılaşmalardan oluştuğu belirtildi.

        Dünyanın en iyi 40 liginde son 12 sezonda en az bir maçta oynayan toplam 62 ,156 futbolcu analiz edildi. İncelenen liglerdeki futbolcuların son 12 sezonda tüm kulvarlardaki müsabakalarda sezon başına 22,7 maç ortalamasına sahip olduğu belirtildi.

        Rapora göre, son 12 yılda sezon başına 61 futbolcu tüm kulvarlarda 60'tan fazla maçta oynadı. Sezon başına ulusal ve uluslararası çaptaki tüm kulvarlarda futbolcuların sadece yüzde 0,29'u yani 56 futbolcu, 5 bin dakikadan fazla sahada yer alırken, futbolcuların yüzde 35,8'i 1 .000 dakikadan az süre aldı.

        Futbolcuların, son 12 yılda oynadığı tüm maçlarının yaklaşık yüzde 8,7'sinin uluslararası çaptaki organizasyonlarda olduğunu bildirildi.

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