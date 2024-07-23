Avrupa ligleri ve FIFPRO, FIFA'ya karşı yasal işlem başlatıyor!

Avrupa Ligleri ile profesyonel futbolcuları dünya çapında temsil eden kuruluş olan FIFPRO'dan yapılan açıklamada, "Birkaç yıldır ligler ve oyuncu birlikleri, FIFA'yı uluslararası maç takvimiyle ilgili olarak açık, şeffaf ve adil bir süreç geliştirmeye defalarca çağırdı. En son resmi talep, Mayıs 2024'teki FIFA Kongresi ve Konseyi öncesinde gönderildi. Ne yazık ki FIFA, ulusal ligleri ve oyuncu birliklerini karar alma sürecine dahil etmeyi sürekli olarak reddetti." denildi.

Ortak açıklamada, "Uluslararası maç takvimi artık doygunluğun ötesine geçti ve ulusal ligler için sürdürülemez hale geldi ve oyuncuların sağlığı için bir risk oluşturdu. FIFA'nın son yıllardaki kararları, kendi organizasyonlarını ve ticari çıkarlarını tekrar tekrar kayırdı, bir yönetim organı olarak sorumluluklarını ihmal etti ve ulusal liglerin ekonomik çıkarlarına ve oyuncuların refahına zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada "Avrupa Ligleri ve FIFPRO Avrupa, kararlarını Avrupa Komisyonu'na bildirdi ve soruşturma süreci boyunca komisyon, ilgili kamu kurumları ve futbol paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

FIFA'NIN AÇIKLAMASI FIFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Mevcut takvim, FIFPRO ve lig kuruluşlarının da dahil olduğu kapsamlı ve kapsayıcı bir istişarenin ardından Avrupa dahil tüm kıtalardan temsilcilerden oluşan FIFA Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylandı." denildi. FIFA'nın açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verildi: "FIFA'nın takvimi, uluslararası futbolun yerli ve kıtasal kulüp futbolunun yanında hayatta kalmasını, bir arada var olmasını ve gelişmesini sağlayan tek araçtır. Avrupa'daki bazı ligler; ticari çıkarlarla, ikiyüzlülükle ve dünyadaki herkesi dikkate almadan hareket ediyorlar. Görünüşe göre bu ligler, hazırlık maçları ve yaz turlarıyla dolu, genellikle kapsamlı küresel seyahatleri içeren bir takvimi tercih ediyor. Buna karşılık FIFA, futbolcular da dahil olmak üzere dünya futbolunun genel çıkarlarını oyunun her yerinde ve her seviyesinde koruyacaktır." REKLAM