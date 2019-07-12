Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, takımının Almanya 6. Lig ekiplerinden SV Sonsbeck'i 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fortuna Düsseldorf, 3. hazırlık maçında 100. yılını kutlayan Almanya 6. Lig ekibi SV Sonsbeck ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Düsseldorf karşılaşmadan Oliver Fink, Timo Bornemann ve Shinta Appelkamp'ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadele Milli futbolcu Kaan Ayhan 2. yarının başında oyuna dahil olurken, görev alırken, geçtiğimiz hafta sağ ayağından ufak bir sakatlık geçiren Kenan Karaman forma giymedi. Karşılaşmanın 2. yarısının başında oyuna dahil olan Kaan Ayhan, "Hazırlık dönemindeyiz. Her şey yolunda gidiyor. SV Sonsbeck karşısında biraz zorlansak da, hazırlıkların ortasındayız. Sonuçlardan çok hazırlık maçlarında eksiklerimizi görerek, kondisyonumuzu üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan iyi bir maç oldu diyebilirim" diye konuştu.

"GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSIMDAN BEN DE ÇOK MEMNUNDUM"

Önümüzdeki sezondaki hedefleriyle ilgili de konuşan Milli futbolcu, "Takım olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bununla beraberde bireysel başarıyı da elbette isterim. Geçen sezonki performansımdan ben de çok memnundum. En azından aynı başarıyı bu sezonda tekrarlamak istiyorum. Geçen sezon olduğu gibi yeni gollerde imza atmak isterim. Ama dediğim gibi öncelik takım olarak hedeflerimize ulaşmak" şekline konuştu.

"AVRUPA LİGLERİNDE TÜRK FUTBOLCU SAYISININ ARTMASI GURUR VERİCİ"

Son dönemlerde Bundesliga ve Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması sorulan Kaan Ayhan, "Yetenekli Türk futbolcularının Avrupa liglerinde futbol oynaması, yalnız benim değil tüm Türk halkının hoşuna giden bir durum. Yabancı liglerde oynayan Türk futbolcusu, Türk futbolunu ve Türkiye'yi temsil ediyor, adını duyuruyor. Bu bakımdan Avrupa liglerinde Türk futbolcu sayısının artması gurur verici. İnşallah genç kardeşlerim ve arkadaşlarımla birlikte bu yola en iyi şekilde devam ederiz. Bu durumun Milli takıma da faydası olur. Amacımız Türk futbolu ve futbolcusu adından başarılarıyla söz ettirsin" ifadelerini kullandı.

"FRANSA GALİBİYETİ İLE YAKALANAN HAVAYI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

A Milli Futbol Takım'ın yeni dönemini de değerlendiren 24 yaşındaki savunmacı, "Milli takımda yeni dönemde iyi bir hava yakaladık. Özellikle Fransa karşısında kazandığımız galibiyetin, sadece takım arasında değil tüm ülke çapında yeni bir coşku, yeni bir heyecan yaşattığını düşünüyorum. Umarım yeni dönemde yeni başarılar elde ederiz. İzlanda karşısında istediğimiz sonucu alamadık. Ancak dediğim gibi Fransa galibiyeti hepimize bir özgüven getirdi. İnşallah büyük gurur yaşayacağımız sonuçlar alırız. Milli takim ve ülke insanımızla yeni sevinçler yaşarız" dedi.



