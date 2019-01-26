Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde Atatürk’ün portresinin bulunduğu euro bastı. Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basılan para, Türkiye’nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacak.
Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitesinde ve özelliklerinde basıldı. Koleksiyoner Honaş, bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi’ oluşturmak. Honaş, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.
Paranın, turizm amacıyla kullanılacağının altını çizen Honaş, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde ülkelerinin tanıtımı açısında bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" ifadelerini kullandı.
5 BİN ADET BASILDI
Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honaş, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirterek planladıkları başka çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.
Bir Cumhurbaşkanlığı serisi yapmak istediklerini kaydeden Honaş, "Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunacağız eğer onay verirlerse çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Koleksiyoner Özgür Honaş, sonraki süreçte Çanakkale Zaferi ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak 15 Temmuz temalı bir para bastırmayı planladıklarını söyleyerek şunları kaydetti: "Çanakkale Zaferi temalı bir seri yapmayı da düşünüyoruz, gerekli onayları aldıktan sonra yakın bir takvimde çıkacak. Bununla birlikte 15 Temmuz'u konu alan bir para basmayı da düşünüyoruz. Ancak bu kesinlikle ticari amaçlı olmayacak. Buradan sağlanan geliri şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği’ne bağışlayacağız".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.