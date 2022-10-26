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Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi açıklandı!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için geri sayım başladı. Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Ekonomi gündemini takip edenlerin gözü "Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte Ekim 2022 Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi

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  • Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi açıklandı! 2022 Ekim ayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı beklentisi araştırılıyor. Analistler, Avrupa'da yatırımcıların, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde temkinli davrandığını söyledi. Kritik toplantı öncesi gözler ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklayacağı Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. İşte konuya dair detaylar...
  • Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi açıklandı! 2022 Ekim ayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı 27 Ekim Perşembe günü açıklanacak.
  • Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi açıklandı! 2022 Ekim ayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE OLACAK?

    Avrupa'da devam eden enerji tedarik sıkıntılarına İngiltere'deki siyasi belirsizlik eklense de pay piyasaları haftayı yükselişle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı (ECB) ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faizleri 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı konuşmada vereceği mesajlar varlık fiyatları açısından önem taşıyor.
  • Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi açıklandı! 2022 Ekim ayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Avrupa Merkez Banaksı (ECB) faizleri 75 baz puan artırdı. Bu artışla, Euro kullanan 19 ülkede kilit faiz oranı Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,25'e çıkarıldı. 

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