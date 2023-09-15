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        Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını indirmenin gündemlerinde olmadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:29
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        "Faiz oranlarını düşürme kararı almadık"
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        Lagarde, Euro Bölgesi ülkelerin maliye bakanlarının İspanya'nın Santiago de Compostela şehrinde yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

        Son verilerin, Euro Bölgesi'nin bu yıl daha önce beklendiği ölçüde büyümeyeceğini ortaya koyduğuna işaret eden Lagarde, büyümenin 2024 yılında hız kazanacağını söyledi.

        Lagarde, enflasyonu kontrol altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak için para ve maliye politikalarının birbirleriyle çelişmemesi gerektiğini belirtti.

        Euro Bölgesi ülkelerinin bu aşamada kamu borcu ve cari açığı düşürmeye odaklanmalarının önemine dikkati çeken Lagarde, Avrupa ülkelerinin özellikle yeşil ve dijital alanlarda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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        Lagarde, faiz oranlarını düşürmenin ECB'nin gündeminde yer almadığını belirterek, "Faiz oranlarını düşürme kararı almadık. Bu konuyu tartışmadık ve hatta telaffuz bile etmedik." diye konuştu.

        ECB, dün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükseltme kararı almıştı.

        Bu artışla birlikte ECB'nin mevduat ve refinansman faizleri 1999'dan, marjinal fonlanma faizi de 2001'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

        Piyasalar, bundan sonra ECB'nin faiz artırım döngüsünün bitmiş olabileceği ve 2024'ün ilk yarısında faizlerin düşüşe geçebileceği beklentisine girmişti.

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