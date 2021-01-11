Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Kupanın hakemleri belli oldu!

Avrupa'nın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi.

Federasyon Kupası (FA Cup) mücadeleleri nedeniyle ligde maç oynanmayan İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Olympique Lyon, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LA LIGA

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda toparlanan Real Madrid, Osasuna deplasmanından 3 puan çıkaramadı. Eflatun-beyazlılar, ligin alt sırasında bulunan Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

Zirve takibini sürdüren Barcelona, ertelenen 2. hafta maçında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti. Katalan ekibi, 18. hafta mücadelesinde konuk olduğu Granada'yı da 4-0'la geçti.

Üst sıraları hedefleyen ekiplerden Villarreal, Celta Vigo'yu 4-0 yenerken, Real Sociedad, Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu.

Athletic Bilbao maçı kötü hava şartların nedeniyle ertelenen Atletico Madrid, 38 puanla La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid'i 37 puanla Real Madrid, 34 puanla Barcelona, 32 puanla Villarreal ve 30'ar puanla Real Sociedad ile Sevilla takip etti.

SERIE A

Ligde uzun süredir kaybetmeyen lider Milan, hafta içi oynanan 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği Juventus'a 3-1 yenildi. Milano ekibi, 17. hafta maçında ise Torino'yu 2-0'la geçerek moral buldu.

Liderin en yakın takipçisi Inter, Sampdoria deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Inter, 17. haftanın öne çıkan maçında konuk olduğu Roma ile 2-2 berabere kaldı.

Juventus, Milan'ın 27 maçlık yenilmezlik serisine son vermesinin ardından Sassuolo'yu da 3-1 mağlup ederek haftanın en karlı takımı oldu.

Serie A'da 40 puana sahip Milan, liderliğini korudu. Milan'ı, 37 puanla Inter, 34 puanla Roma, 33 puanla Juventus izledi.

BUNDESLIGA

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-2 mağlup olarak bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

RB Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak Bayern Münih gibi bu sezon ikinci kez mağlubiyet yaşadı.

Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile 1-1 berabere kalırken, alt sıralardaki ekiplerden Schalke 04, Hoffenheim’i 4-0 yenerek ligde 30 maç aradan sonra kazandı.

Bundesliga'da 33 puanla lider konumdaki Bayern Münih'i, 31 puanlı Leipzig, 29 puanlı Bayer Leverkusen ve 28 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LIGUE 1

Hafta içi de karşılaşmaların oynandığı Fransa'da lider Olympique Lyon, sahasında Lens'i 3-2 yenerken, deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Paris Saint-Germain (PSG),yeni teknik direktörü görevine Mauricio Pochettino ile çıktığı ilk maçta Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalırken, Brest'i ise 3-0 mağlup etti.

Lille, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Yusuf Yazıcı'dan yoksun çıktığı Angers maçından Burak Yılmaz'ın golüne rağmen 2-1 yenik ayrıldı.

Lille, 19. hafta mücadelesinde ise yine Burak'ın attığı golle Nimes'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'de Olympique Lyon, 40 puanla liderliğini sürdürdü. 39 puanlı ekiplerden PSG averajla ikinci, Lille ise üçüncü sırada yer aldı.