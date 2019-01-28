Federasyon (FA) Kupası 4. tur maçları sebebiyle lige ara verilen İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LA LİGA

Lider Barcelona, ligdeki 21. karşılaşmasında konuk olduğu Girona'yı 2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Zirve takipçisi Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Sevilla da haftayı 3 puanla kapadı. Atletico Madrid, evinde Getafe'yi 2-0, Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 4-2, Sevilla ise sahasında Levante'yi 5-0 yendi.

La Liga'da puanını 49'a çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 44, Real Madrid 39 ve Sevilla 36 puanla takip etti.

SERİE A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda oynadığı Lazio maçını 2-1 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 21. haftada 19. galibiyetine imza attı.

Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk olduğu Milan ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı. Inter de Torino deplasmanından 1-0 mağlup döndü.

Empoli-Genoa maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 21. haftasını 59 puanla geçen Juventus'u, 48 puanlı Napoli ve 40 puanlı Inter izledi.

BUNDESLİGA

Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, seyircisi önünde karşılaştığı Hannover'i 5-1 yenerek peş peşe 3. maçını kazandı.

Bayern Münih, ağırladığı Stuttgart’ı 4-1 mağlup etti. Stuttgart'ın Galatasaray’dan transfer ettiği Ozan Kabak, Bundesliga'daki ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Mönchengladbach da konuk ettiği Augsburg'u 2-0 ile geçti.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından 48 puana ulaşan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 6, Borussia Mönchengladbach'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

LİGUE 1

Lider PSG, sahasında Rennes'i 4-1 mağlup etti. Lille ve Olympique Lyon da deplasmanda oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Lille, Olympique Marsilya'yı 2-1, Olympique Lyon ise Amiens'i 1-0 yendi.

Ligue 1'in 22. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 43 ve Olympique Lyon 40 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.