Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Lider Manchester City, Sterling'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Watford'u 3-1 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Burnley maçını 4-2 kazandı.

Tottenham, deplasmanda Southampton'a 2-1 yenilerek son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekipler arasındaki maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Chelsea ise evinde Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasının ardından 74 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 61 puanla Tottenham, 60 puanla Arsenal, 58 puanla Manchester United ve 57 puanla Chelsea izledi.

LA LİGA

Ligin zirvesindeki Barcelona, 27. karşılaşmasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu geriden gelerek 3-1 yendi.

Atletico Madrid, sahasında Leganes'i 1-0, Real Madrid de deplasmanda Real Valladolid'i 4-1 mağlup etti.

La Liga'da puanını 63'e çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 7, Real Madrid'in ise 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SERİE A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, evinde oynadığı Udinese maçını 4-1 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 27. haftada 24. galibiyetini aldı.

İkinci sıradaki Napoli'nin, konuk olduğu Sassuolo ile 1-1 berabere kalmasıyla Juventus ile arasındaki fark 18'e çıktı.

Milano kenti takımlarından Milan, deplasmanda Chievo'yu 2-1, Inter de sahasında SPAL'ı 2-0 yendi

Serie A'nın 27. haftasını 75 puanla geçen Juventus'u, 57 puanlı Napoli, 51 puanlı Milan ve 50 puanlı Inter izledi.

BUNDESLİGA

Almanya liginde haftaya lider başlayan Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, ağırladığı Wolfsburg'u 6-0 yenerek gol averajıyla zirveye yerleşti. Bayern böylece 6. haftada kaybettiği liderliği Borussia Dortmund'dan aldı.

Leipzig, evinde Augsburg ile golsüz berabere kaldı. Borussia Mönchengladbach ise Mainz deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 57'şer puan toplayan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'u, 46'şar puanla Leipzig ve Borussia Mönchengladbach takip etti.

LİGUE 1

Lider PSG'nin, deplasmanda Nantes ile oynaması planlanan karşılaşma ertelendi.

Lille, konuk olduğu Saint-Etienne'i 1-0 yendi. Olympique Lyon ise deplasmanda Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'de 28. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 71 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 57 ve Olympique Lyon 50 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.