Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİngiltere
ABONE OL

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Manchester City, zirvedeki yerini korudu. La Liga'da Atletico Madrid'in en yakın takipçileri Barcelona ve Real Madrid, geriye düştükleri maçlardan galibiyetle ayrıldı. Serie A'da Crotone'yi 4-0 yenen Milan, Bundesliga'da ise Hertha Berlin'i tek golle geçen Bayern Münih zirvedeki yerini korudu. Ligue 1'de Lille, deplasmanda Nantes'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Premier Lig'de Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta son şampiyon Liverpool'u deplasmanda 4-1 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Son haftalarda inişi çıkışlı bir performans ortaya koyan Manchester United, 9-0'lık Southampton galibiyetinin ardından iki kez öne geçtiği mücadelede Everton ile 3-3 berabere kaldı.

Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Wolverhempton ile golsüz berabere kaldı.

Hafta içinde Tottenham ile oynanan Londra derbisini 1-0 kazanan Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Chelsea, Alman teknik adamın görev yaptığı 4 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

Premier Lig'de maç eksiği bulunan Manchester City, 23. haftayı 50 puanla lider tamamladı. Manchester United 45, Leicester City 43, Liverpool 40 ve Chelsea 39 puanla Manchester City'yi takip etti.

LA LIGA

Şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid'in en yakın takipçileri Barcelona ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapadı.

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Barcelona, geriye düştüğü Real Betis karşılaşmasını son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmasını bildi.

Huesca deplasmanında geriye düşen Real Madrid de Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti ve başkente kayıpsız döndü.

Zirve yarışındaki takımlardan Sevilla, sahasında Getafe'yi 3-0 yenerken, Villarreal ise deplasmanda Eiche ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 8 maçtır kazanan Atletico Madrid, bugün sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

La Liga'da 22. hafta sonunda iki maçı eksik Atletico Madrid, 50 puanla liderliğini sürdürdü. Birer maç eksikli Barcelona ve Real Madrid 43'er, Sevilla ise 42 puanla zirve takibine devam etti.

SERIE A

Ligin 21. haftasında lider Milan, sahasında Crotone'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic'in iki golünün pasını verdi.

Son şampiyon Juventus, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Serie A'da Milan, 49 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 47 puanla Inter, 42 puanla Juventus, 40 puanla Roma izledi.

BUNDESLIGA

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i tek golle mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Leipzig, deplasmanda Schalke 04'ü 3-0 yenerken, üst sıraları hedefleyen takımlardan Wolfsburg, Augsburg'u 2-0, Eintracht Frankfurt da Hoffenhiem'ı 3-1'lik skorlarla geçti.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih 48 puanla liderliğini korudu. Leipzig 41, Wolfsburg 38, Eintracht Frankfurt ise 36 puanla zirve takibini sürdürdü.

LIGUE 1

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği maçta Lille, ligin 24. haftasında deplasmanda Nantes'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Paris Saint-Germain (PSG),ilk yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Olympique Lyon, Strasbourg'u 3-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapadı.

Ligue 1'de puanını 54'e yükselten Lille, liderliğini sürdürdü. Olympique Lyon 52, PSG 51 puanla lideri takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde gol yok, faul çok!
FUTBOLBu nasıl dünya derbisi!
Beşiktaş - Konyaspor maçı yazar yorumları
FUTBOL"Ekmeğinin hakkını veren oyuncular"
ÇOK KÖTÜ! Beşiktaş taraftarından Rosier çılgınlığı: Yorum yağmuruna tuttular!
FUTBOLRosier çılgınlığı: Çok kötü futbolcu
FLAŞ SÖZLER! Mısır futbolunun efsanesinden Mostafa Mohamed sözleri: 20 milyon Euro!
FUTBOLFlaş sözler: 20 milyon Euro!
Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi'den kötü haber
FUTBOLSaracchi'den kötü haber
Paixao zirvede tek - HABERLER
FUTBOLPaixao zirvede tek
Antalyaspor'da genel kurul heyecanı
FUTBOLAntalyaspor'da genel kurul heyecanı
Ahmet Keskinkılıç vefat etti
FUTBOLGalatasaray'ın acı kaybı
Cherchesov'dan Antalya'daki Kovid-19 tedbirlerine övgü
FUTBOLCherchesov'dan Antalya'ya övgü
Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
FUTBOLAnkaragücü ikinci yarıya kötü başladı