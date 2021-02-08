Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Premier Lig'de Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta son şampiyon Liverpool'u deplasmanda 4-1 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Son haftalarda inişi çıkışlı bir performans ortaya koyan Manchester United, 9-0'lık Southampton galibiyetinin ardından iki kez öne geçtiği mücadelede Everton ile 3-3 berabere kaldı.

Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Wolverhempton ile golsüz berabere kaldı.

Hafta içinde Tottenham ile oynanan Londra derbisini 1-0 kazanan Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Chelsea, Alman teknik adamın görev yaptığı 4 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

Premier Lig'de maç eksiği bulunan Manchester City, 23. haftayı 50 puanla lider tamamladı. Manchester United 45, Leicester City 43, Liverpool 40 ve Chelsea 39 puanla Manchester City'yi takip etti.

LA LIGA

Şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid'in en yakın takipçileri Barcelona ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapadı.

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Barcelona, geriye düştüğü Real Betis karşılaşmasını son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmasını bildi.

Huesca deplasmanında geriye düşen Real Madrid de Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti ve başkente kayıpsız döndü.

Zirve yarışındaki takımlardan Sevilla, sahasında Getafe'yi 3-0 yenerken, Villarreal ise deplasmanda Eiche ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 8 maçtır kazanan Atletico Madrid, bugün sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

La Liga'da 22. hafta sonunda iki maçı eksik Atletico Madrid, 50 puanla liderliğini sürdürdü. Birer maç eksikli Barcelona ve Real Madrid 43'er, Sevilla ise 42 puanla zirve takibine devam etti.

SERIE A

Ligin 21. haftasında lider Milan, sahasında Crotone'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic'in iki golünün pasını verdi.

Son şampiyon Juventus, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Serie A'da Milan, 49 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 47 puanla Inter, 42 puanla Juventus, 40 puanla Roma izledi.

BUNDESLIGA

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i tek golle mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Leipzig, deplasmanda Schalke 04'ü 3-0 yenerken, üst sıraları hedefleyen takımlardan Wolfsburg, Augsburg'u 2-0, Eintracht Frankfurt da Hoffenhiem'ı 3-1'lik skorlarla geçti.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih 48 puanla liderliğini korudu. Leipzig 41, Wolfsburg 38, Eintracht Frankfurt ise 36 puanla zirve takibini sürdürdü.

LIGUE 1

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği maçta Lille, ligin 24. haftasında deplasmanda Nantes'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Paris Saint-Germain (PSG),ilk yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Olympique Lyon, Strasbourg'u 3-0 yendi ve haftayı kayıpsız kapadı.

Ligue 1'de puanını 54'e yükselten Lille, liderliğini sürdürdü. Olympique Lyon 52, PSG 51 puanla lideri takip etti.