Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih'in şampiyonluğa ulaştığı liglerde, İspanya'da Atletico Madrid, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LA LIGA

Zirve yarışının son haftaya kadar devam ettiği ligin 37. haftasında, lider Atletico Madrid, geriye düştüğü maçta konuk ettiği Osasuna'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0'la geçerek zirve takibini sürdürürken, Barcelona ise ağırladığı Celta Vigo'ya 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında havlu attı.

Ligin son haftası öncesinde 83 puanlı Atletico Madrid'i, 81 puanlı Real Madrid ikinci sıradan izliyor. 76 puanlı Barcelona üçüncü, 74 puanlı Sevilla dördüncü sırada bulunuyor.

LIGUE 1

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille, konuk ettiği Saint-Etienne ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yakaladığı büyük avantajı değerlendirememesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışının takipçilerinden Paris Saint-Germain (PSG),konuk ettiği Reims'ı 4-0'la geçti. Monaco, evinde Rennes'i 2-1, Oympique Lyon ise deplasmanda Nimes'i 5-2 yendi.

Ligue 1'in bitimine bir hafta kala Lille 80 puanla lider, PSG 79 puanla ikinci, Monaco 77 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 76 puanlı Olympique Lyon'un ise zirve şansı kalmadı.

PREMIER LİG

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında, şampiyonluğunu önceki hafta garantileyen Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 4-3 mağlup etti.

Liverpool, deplasmanda West Bromwich Albion'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek ilk 4'e kalma umudunu sonraki haftalara taşıdı.

Son iki haftasına girilen ligde, 83 puanlı şampiyon Manchester City'nin ardından ilk 5 içinde 70 puanla Manchester United, 66 puanla Leicester City, 64 puanla Chelsea ve 63 puanla Liverpool yer alıyor.

SERIE A

Serie A'da şampiyonluğunu önceki haftalarda garantileyen Inter, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup oldu.

Atalanta, deplasmanda Genoa'yı 4-3 mağlup ederken, Milan ise konuk ettiği Cagliari ile golsüz berabere kaldı. Napoli ise Fiorentina deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligin 37. haftası sonunda 88 puanlı şampiyon Inter'i, 78 puanla Atalanta ikinci, 76'şar puana sahip takımlardan Napoli üçüncü ve Milan dördüncü, 75 puanlı Juventus beşinci sıradan takip ediyor.

BUNDESLIGA

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Leipzig, konuk ettiği Wolfsburg ile 2-2 berabere kalırken, Borussia Dortmund ise Mainz 05 deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

75 puanlı şampiyon Bayern Münih'i, 65 puanlı Leipzig, 61 puana sahip takımlardan sırasıyla Borussia Dortmund ve Wolfsburg izliyor.