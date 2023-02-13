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Haberler Futbol İngiltere
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
AA

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

PREMIER LİG

Geçen hafta Everton'a yenilen lider Arsenal, bu hafta ise konuk ettiği Brentford ile 1-1 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

Manchester City ise ağırladığı Aston Villa'yı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışında rakibi Arsenal ile arasındaki puan farkını azalttı. Ligin zirve yarışını yakından ilgilendiren erteleme maçında, Manchester City, 15 Şubat Çarşamba günü Arsenal'a konuk olacak.

Manchester United, deplasmanda Leeds United'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında umudunu sürdürdü.

Newcastle United da Bournemouth deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 23. haftası sonunda, 51 puanlı Arsenal'i, 48 puanlı Manchester City, 46 puanlı Manchester United, 41 puanlı Newcastle United izledi.

LA LIGA

Puan tablosunun tepesindeki Barcelona, Pedri'nin golüyle konuk olduğu Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Geçen hafta FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid, hafta sonu çıkamadığı lig maçında, 15 Şubat Çarşamba günü Elche'yi konuk edecek.

Real Sociedad'ın bugün TSİ 23.00'te Espanyol'a konuk olacağı ligde, Atletico Madrid ise Celta Vigo deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

La Liga'da 21. haftanın ardından 56 puanı bulunan zirvedeki Barcelona'yı, bir maçı eksik takımlar Real Madrid 11, Real Sociedad ise 17 puan geriden takip etti.

SERIE A

Lider Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen ve Eljif Elmas'ın ağları sarmasıyla konuk ettiği Cremonese'yi 3-0 yendi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Inter'in bugün TSİ 22.45'te Sampdoria ile deplasmanda karşılaşacağı ligde, üst sıralarda yer alan takımlardan Atalanta, deplasmanda Lazio'yu 2-0, Milan ise konuk ettiği Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Roma ise Lecce deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Serie A'nın 22. haftasını 59 puanla zirvede tamamlayan Napoli'yi, 43 puanlı Inter (bir maçı eksik), 41 puanlı takımlardan averaj farkıyla sırasıyla Atalanta, Roma ve Milan izledi.

BUNDESLIGA

Çekişmeli zirve yarışına sahne olan Bundesliga'da son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Bochum'u 3-0 yendi.

Sezonun flaş ekibi Union Berlin, deplasmanda Leipzig'i 2-1, Borussia Dortmund ise konuk olduğu Werder Bremen'i 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'da 20. haftanın ardından 43 puana sahip lider Bayern Münih'i, 42 puanlı Union Berlin ve 40 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LIGUE 1

Ligin 23. haftasında, zirvedeki PSG, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin sakatlıkları nedeniyle oynamadığı mücadelede konuk olduğu Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Marsilya ise Alexis Sanchez'in golleriyle Clermont deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

PSG, mağlubiyete rağmen 54 puanla liderliğini sürdürdü. 49 puanlı Olimpik Marsilya ikinci, 47 puanlı Monaco ise üçüncü sırada yer aldı.

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