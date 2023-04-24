Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Serie A'nın 31. haftasını 78 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 59 puanla Juventus, 56 puanla Roma ile Milan ve 54 puanlı Inter izledi.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86. dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Avrupa kupalarında iyi performans sergilemesine karşın Serie A'da son haftalarda ciddi puan kayıpları yaşayan Inter, Empoli'ye konuk oldu. Inter, 48 ve 76. dakikalarda Romelu Lukaku, 88. dakikada ise Lautaro Martinez'in golleriyle Empoli'yi 3-0 yendi. Bu skorla Inter'in 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Hafta içi İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI), daha önce İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle verilen 15 puan silme cezasını iptal etmesi üzerine 3. sıraya geri dönen Juventus, Napoli'yi yenip 2. sıraya çıkma fırsatını geri tepti.

Napoli, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve 2. sıradaki en yakın takipçisi Lazio'nun mağlup kapattığı haftada aradaki farkı 17'ye çıkarttı. Şampiyonluk yarışında Napoli'nin en yakın takipçisi Lazio, konuk ettiği Torino'ya 1-0 kaybetti.

Serie A'daki haftanın maçında şampiyonluğun en güçlü adayı Napoli, sezon ortasında aldığı 15 puan silme cezasının iptali sonrası yeniden zirveye yaklaşan Juventus'a konuk oldu.

PREMİER LİG'DE LİDER ARSENAL, ZİRVEDE YARA ALMAYA DEVAM EDİYOR

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta açılış maçında lider Arsenal, sahasında Southampton ile 3-3 berabere kaldı.

Peş peşe 3. maçından da beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Arsenal, 75 puana çıktı. Bu sonucun ardından iki maç eksiği bulunan 70 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme fırsatı doğdu.

Ligde Newcastle United, konuk ettiği Tottenham'ı 6-1 mağlup etti. Newcastle United ve Manchester United 59, Tottenham 53 puanla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.