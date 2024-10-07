Avrupa'nın 5 büyük liginde haftanın panoraması!

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yarıda forma giydiği Brighton ise sahasında Tottenham'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, sahasında Fulham'ı 3-2 mağlup ederek iki hafta sonra galip geldi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Osasuna ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Getafe formasıyla ilk golünü kaydetti.

BAYERN MUNIH AVERAJLA ZİRVEDE

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı.

Bayern Münih'te Kim Min-jae, Dayot Upamecano ve Michael Olise fileleri havalandırdı. Omar Marmoush (2) ve Hugo Ekitike'nin gollerine engel olamayan Münih ekibi, son iki haftayı beraberlikle kapattı.

Zirve yarışını sürdüren Leipzig, Heidenheim'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Union Berlin deplasmanında 2-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Ligde 6. haftanın ardından Bayern Münih, 14 puan ve averajla Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt, 13 puanla iki takımı takibe devam etti.