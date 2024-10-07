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        Haberler Spor Futbol Fransa Avrupa'nın 5 büyük liginde haftanın panoraması! - Futbol Haberleri

        Avrupa'nın 5 büyük liginde haftanın panoraması!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:28
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        5 büyük ligde haftanın panoraması!
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        İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        LIVERPOOL TEK GOLLE KAZANDI

        Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı Diogo Jota'nın golüyle 1-0 yendi.

        Teknik direktör Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, ilk 7 haftadaki 5 maçını gol yemeden kazandı.

        Son şampiyon Manchester City, sahasında Fulham'ı 3-2 mağlup ederek iki hafta sonra galip geldi.

        Yoluna namağlup devam eden Arsenal, evinde Southampton'ı 3-1'lik skorla geçti.

        Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yarıda forma giydiği Brighton ise sahasında Tottenham'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

        Premier Lig'in 7. haftasında 18 puanlı Liverpool, liderlikte yer aldı. Liverpool'un ardından 17'şer puanlı Manchester City ve Arsenal sıralandı.

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        BARCELONA, LEWANDOWSKI'NİN GOLLERİYLE GALİP GELDİ

        LaLiga'da lider Barcelona, Robert Lewandowski'nin "hat-trick" yaptığı Alaves deplasmanında 3-0 kazandı.

        Ligin namağlup takımlarından Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-0 yendi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

        Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

        Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Osasuna ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Getafe formasıyla ilk golünü kaydetti.

        LaLiga'da 9. hafta geride kalırken Barcelona, 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 21, Atletico Madrid ve Villarreal 17'şer puanla Barcelona'yı izledi.

        BAYERN MUNIH AVERAJLA ZİRVEDE

        Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı.

        Bayern Münih'te Kim Min-jae, Dayot Upamecano ve Michael Olise fileleri havalandırdı. Omar Marmoush (2) ve Hugo Ekitike'nin gollerine engel olamayan Münih ekibi, son iki haftayı beraberlikle kapattı.

        Zirve yarışını sürdüren Leipzig, Heidenheim'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

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        Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Union Berlin deplasmanında 2-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini yaşadı.

        Ligde 6. haftanın ardından Bayern Münih, 14 puan ve averajla Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt, 13 puanla iki takımı takibe devam etti.

        NAPOLI LİDERLİĞİNİ KORUDU

        Serie A'da Napoli, sahasında Como'yu Scott McTominay, Romelu Lukaku ve David Neres'in attığı gollerle 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika görev yaptığı mücadelede Inter, evinde Torino'yu 3-2'lik skorla geçti.

        Zirve takipçilerinden Juventus, sahasında Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.

        Milli futbolcu Zeki Çelik'in 86 dakika forma giydiği mücadelede Roma, Monza deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        Ligin 7. haftasında Napoli, 16 puanla zirvede yer aldı. Napoli'yi Inter 14, Juventus, Lazio ve Udinese 13'er puanla izledi.

        MONACO ZİRVEYE ÇIKTI

        Ligue 1'in 7. haftasında Monaco, Rennes deplasmanında Thilo Kehrer ve Folarin Balogun'un golleriyle 2-1 galip geldi ve Paris Saint-Germain'in (PSG) puan kaybettiği haftada zirveye yerleşti.

        PSG, Nice'e konuk olduğu müsabakada 1-1'lik beraberliğe razı oldu ve sezonun ikinci puan kaybını yaşadı.

        Zirve takipçilerinden Olimpik Marsilya, sahasında Angers ile 1-1 berabere kaldı. Sezona iyi başlayan takımlardan Reims ise evinde Montpellier'yi 4-2 yendi.

        Monaco'nun 19 puanla liderlikte yer aldığı ligde PSG 17, Marsilya ve Reims 14'er puan topladı.

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