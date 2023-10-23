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        Haberler Yaşam Avrupa'nın en iyi turizm köyleri açıklandı! Listede Türkiye de var

        Avrupa'nın en iyi turizm köyleri açıklandı! Listede Türkiye de var

        Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2023 yılının 'En İyi Turizm Köyleri'ni seçti. Listede bazı ülkelerden birkaç lokasyon yer alırken, Türkiye'den de bir yer en iyiler arasında gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:09
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        1

        ONATI, İSPANYA

        2

        VALENI, MOLDOVA

        3

        CANTAVIEJA, İSPANYA

        4

        ERICEIRA, PORTEKİZ

        5

        LERICI, İTALYA

        6

        MANTEIGAS, PORTEKİZ

        7

        TOKAJ, MACARİSTAN

        8

        ST. ANTON AM ARLBERG, AVUSTURYA

        9

        SLUNJ, HIRVATİSTAN

        10

        ŞİRİNCE, TÜRKİYE

        11

        SİGUENZA, İSPANYA

        12

        SCHLADMİNG, AVUSTURYA

        13

        SAINT-URSANNE, İSVİÇRE

        14

        ORDINO, ANDORA

        15

        MORCOTE, İSVİÇRE

        16

        SORTELHA VE VILLA DA MADALENA, PORTEKİZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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