Avrupa'nın en iyi turizm köyleri açıklandı! Listede Türkiye de var
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2023 yılının 'En İyi Turizm Köyleri'ni seçti. Listede bazı ülkelerden birkaç lokasyon yer alırken, Türkiye'den de bir yer en iyiler arasında gösterildi.
Giriş: 23.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:09
1
ONATI, İSPANYA
2
VALENI, MOLDOVA
3
CANTAVIEJA, İSPANYA
4
ERICEIRA, PORTEKİZ
5
LERICI, İTALYA
6
MANTEIGAS, PORTEKİZ
7
TOKAJ, MACARİSTAN
8
ST. ANTON AM ARLBERG, AVUSTURYA
9
SLUNJ, HIRVATİSTAN
10
ŞİRİNCE, TÜRKİYE
11
SİGUENZA, İSPANYA
12
SCHLADMİNG, AVUSTURYA
13
SAINT-URSANNE, İSVİÇRE
14
ORDINO, ANDORA
15
MORCOTE, İSVİÇRE