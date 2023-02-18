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Haberler Enerji
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Avrupa'nın gaz depolarındaki doluluk oranı geçen şubatın iki katı seviyesinde bulunuyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaklaşık 113 milyar metreküplük doğalgaz depoları, 15 Şubat 2023 itibarıyla yüzde 65,22 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat fazla doluluk oranına ulaştı

Avrupa'nın gaz depolarındaki doluluk oranı geçen şubatın iki katı seviyesinde bulunuyor
AA

Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, AB ülkelerinde yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı en yüksek olan ülke, 15 Şubat itibarıyla yüzde 98 ile Portekiz oldu.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı çeşitli tedbirler alarak yaklaşan kış öncesi enerji güvenliğini sağlamaya çalışmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını artırmıştı.

LNG'nin ülkelerin tüketimlerine katkısının yanı sıra bu kış yaşanan ılıman hava, Ekim 2022'deki rekor sıcaklıklar da depolardaki doluluk oranının hızla düşmesini engelledi.

Avrupa'daki tüketicilerin enerji tasarruf önlemleri ve hükümetlerin bu konudaki yönlendirmeleri de gaz fiyatlarının düşmesini ve depolardaki gazın daha az kullanılmasını sağladı.

Geçen yıl 15 Şubat'ta Avrupa'daki doğalgaz depolarının toplam doluluk oranı yüzde 32,67 olarak hesaplanmıştı. Bu yılın aynı gününde ise bu oran yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 65,22 olarak kaydedildi.

Almanya'nın depolarındaki doluluk oranı halihazırda yüzde 72,16, Hollanda'nın yüzde 89,5, Polonya'nın yüzde 77, İtalya'nın yüzde 65, Fransa'nın yüzde 51 ve Avusturya'nın yüzde 72 olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA'NIN GAZ DEPOLARI

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğalgaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğalgaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğalgaz depo kapasitesi yer alıyor.

Avrupa'nın toplam doğalgaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor.

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