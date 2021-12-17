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Avrupa otomobil pazarı 2021 Kasım ayında 2020 Kasım ayına göre yüzde 17.5 azaldı ve toplam 864 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırladığı raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 0.8 arttı ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti.

2021 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 azalış ve 518 bin 294 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

KOMŞU ÜLKELERDE ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise, 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 59.1 ile Litvanya, yüzde 31.7 ile Almanya ve yüzde 28.4 ile Macaristan oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 73.8 ile İzlanda, yüzde 24 ile Bulgaristan ve yüzde 22.9 ile İrlanda oldu.

Avrupa'da 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar da sırasıyla yüzde 17.8 ile Litvanya, yüzde 9.6 ile Belçika ve yüzde 8.3 ile Hollanda oldu.

Ocak-Kasım döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 34.1 ile İzlanda, yüzde 28.9 ile Norveç ve yüzde 27.9 ile Yunanistan oldu.