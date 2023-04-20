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Avrupa otomobil pazarı Mart'ta yüzde 29 büyüdü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 28.8 yükselerek 1 milyonu aştı. AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Mart 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.9 artarak 2 milyon 650 bin 711'e yükseldi

Avrupa otomobil pazarı Mart'ta yüzde 29 büyüdü
HABERTURK.COM

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 28,8 artarak 1 milyon 87 bin 939'a ulaştı.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Mart 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 2 milyon 650 bin 711'e yükseldi.

Mart ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 37,5'i benzinli, yüzde 24,3'ü hibrit, yüzde 14,5'i dizel, yüzde 13,9'u tam elektrikli, yüzde 7,2'si fişli hibrit ve yüzde 2,6'sı da diğer yakıtlardan oluştu.

EN BÜYÜK ARTIŞ İSPANYA'DA

AB ülkeleri arasında otomobil satışları martta geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 66,1, İtalya'da yüzde 40,7, Fransa'da yüzde 24,2 ve Almanya'da yüzde 16,6 arttı.

Birlik üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 281 bin 361, Fransa'da 182 bin 712, İtalya'da 168 bin 259 ve İspanya'da 99 bin 524 yeni otomobil tescil edildi.

Aynı dönemde Türkiye'deki otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.9 artarak 79 bin 226 adede yükselmişti.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 275 bin 757 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 216 bin 862 otomobil sattı. Renault Grubu 110 bin 496 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 83 bin 376 adetle dördüncü sırada yer aldı.

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