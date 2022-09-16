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Haberler Otomobil Avrupa otomobil pazarı yüzde 4.4 büyüdü
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Avrupa otomobil pazarındaki 13 aylık daralma sona erdi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği genelindeki otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 650 bin 305 bin adede yükseldi. Böylece, kıtadaki otomobil satışlarının 13 aylık daralma serisi son buldu. ACEA'nın açıkladığı rakamlara göre, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Birleşik Krallık'taki otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 3.4 oranında yükseldi ve 748 bin 961 adet olarak kayıtlara geçti

Avrupa otomobil pazarı yüzde 4.4 büyüdü
HABERTURK.COM

Avrupa otomobil pazarı Ağustos ayında 13 aylık daralma serisine son verdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, kıtadaki otomobil satışları geçtiğimiz ay yüzde 4.4 oranında artarak 650 bin 305 bin adede yükseldi.

Bu dönemde Avrupa'nın büyük pazarlarından İtalya yüzde 9.9, İspanya yüzde 9.1, Fransa yüzde 3.8 ve Almanya yüzde 3 oranında büyüdü.

Ocak-Ağustos döneminde ise, Avrupa Birliği genelindeki otomobil satışları yüzde 12 oranında düştü ve 6 milyon adedin altına indi.

Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Birleşik Krallık'taki otomobil satışları ise Ağustos ayında yüzde 3.4 oranında yükseldi ve 748 bin 961 adet olarak kayıtlara geçti.

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