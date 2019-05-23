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Avrupa otomotiv pazarı ilk dört ayda yüzde 1.4 azaldı

2019'un ilk dört ayında, Avrupa otomotiv pazarı yüzde 1.4 azaldı ve 6 milyon 390 bin 468 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, bu dönemde satışların en çok azaldığı ülke yüzde 37.2 İzlanda olurken, pazarı yüzde 40.2 oranında büyüyen Litvanya ilk dört ayda satışların en çok arttığı ülke oldu

avrupa otomobil pazarı

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 1.4 azaldı ve 6 milyon 390 bin 468 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 6 milyon 483 bin 907 toplam adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Nisan döneminde en çok düşüş yaşanan ülkeler yüzde 37.2 ile İzlanda, yüzde 14.7 ile İsveç ve yüzde 13.2 ile Finlandiya oldu.

Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 40.2, Romanya yüzde 20.3 ve Danimarka yüzde 8.7 oranlarıyla yer aldı.

PAZAR NİSAN AYINDA SEVİYESİNİ KORUDU

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Nisan ayında yüzde 0.6 arttı ve 1 milyon 568 bin 168 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 558 bin 862 toplam adet satış gerçekleşmişti.

Söz konusu ülkelerin toplamına göre 2019 Nisan ayında yüzde 32 ile İzlanda, yüzde 15 ile Norveç ve yüzde 11.8 ile Danimarka'da en sert düşüşler yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında da Litvanya yüzde 31, Hırvatistan yüzde 22.4 ve Yunanistan yüzde 17.4 oranlarıyla yer aldı.

Raporda, 2019 Nisan ayı sonunda Türkiye'nin, yüzde 48.4 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10'uncu ülke konumunda yer aldığı açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde, Türkiye'de 7'inci sırada yer almıştı. 

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 2.5 GERİLEDİ

ODD raporuna göre, AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Nisan döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2.5 azaldı ve toplam 5 milyon 491 bin 50 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 39 ile İzlanda, yüzde 14.5 ile Finlandiya ve yüzde 14.4 ile İsveç’te görüldü.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 53, Romanya yüzde 22.8 ve Danimarka yüzde 9 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Nisan ayında ise 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0.5 azaldı ve toplam 1 milyon 344 bin 863 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 351 bin 352 adet satış gerçekleşmişti.

Yılın dördüncü ayında en fazla düşüş sırasıyla yüzde 33.7 ile İzlanda, yüzde 19.9 ile Norveç, yüzde 13.5 ile Danimarka’da görüldü. 2019 Nisan ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 42.2, Hırvatistan yüzde 22.4 ve Yunanistan yüzde 17.2 oranlarıyla yer aldı.

2019 Nisan ayı sonunda Türkiye ise, yüzde 47.45 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'inci oldu.

HAFİF TİCARİ PAZARI BÜYÜDÜ

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 5.9 arttı ve 745 bin 331 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 703 bin 560 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Nisan döneminde yüzde 26.4 ile İzlanda, yüzde 20.6 ile İsveç yüzde 9.9 ile İrlanda’da en fazla düşüş yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 65.1, Slovenya yüzde 27 ve Macaristan yüzde 24.1 oranlarıyla yer aldı.

Avrupa ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Nisan ayında yüzde 8.4 arttı ve 183 bin 259 adede yükseldi. 2018 Nisan ayında 169 bin 135 adet satış gerçekleşmişti.

2019 Nisan ayı sonunda Türkiye, yüzde 49.7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.

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