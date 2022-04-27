Avrupa otomotiv pazarı 2022 Mart ayında 2021 Mart ayına göre yüzde 19.8 azaldı ve toplam

1 milyon 332 bin 575 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Mart ayında Avrupa otomotiv pazarı 1 milyon 662 bin 272 adetti.

Kıtadaki otomobil satışları geçtiğim ay yüzde 18.8 oranında azalarak 1 milyon 127 bin 77 adet seviyesinde gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28.2 oranında daraldı ve 168 bin 641 adede düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomotiv satışları 2022 Ocak-Mart döneminde yüzde 12 azaldı ve 3 milyon 265 bin 853 adet seviyesine geriledi.

TÜRKİYE EN BÜYÜK 6'INCI PAZAR

Yılın ilk 3 ayında Avrupa otomobil pazarında ise yüzde 10.6 oranında daralma gözlemlendi. Bu dönemde kıtadaki otomobil satışları 2 milyon 753 bin 256 adet olarak kayıtlara geçti. Ocak- Mart döneminde Avrupa hafif ticari araç pazarı da yüzde 21.7 oranında azalarak 416 bin 942 adede geriledi.

2022 Ocak-Mart döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 azalış ile Avrupa otomotiv pazarı sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı sıralamasında da 6'ıncı ülke olarak yer alan Türkiye, hafif ticari araçlarda ise Avrupa 5'inci oldu. Yılın ilk 3 ayında Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 22.6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 16.5 oranında azalmıştı.

SATIŞLAR EN ÇOK İSVEÇ'TE AZALDI

Avrupa'da 2022 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 42.3 ile İsveç, yüzde 35.5 ile Danimarka ve yüzde 33.8 ile Avusturya oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 48.1 ile İzlanda, yüzde 35 ile Romanya ve yüzde 21.2 ile İrlanda oldu.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 25.4 ile İsveç, yüzde 22.7 ile Avusturya ve yüzde 22.3 ile İtalya oldu.

Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 45 ile İzlanda, yüzde 32.6 ile Romanya ve yüzde 22.3 ile Slovakya oldu.