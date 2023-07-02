Türkiye, organizasyonun 11. gününde de madalya almayı başardı.

Boks branşında kadınlarda Busenaz Sürmeneli altın, erkeklerde Samet Gümüş ise gümüş madalya elde etti. Kick boksta da kadınlarda Funda Güleç, erkeklerde ise Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda 7 altın, 8 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 35 madalyaya ulaştı. Boks ve kick boksta yarın birer final mücadelesine çıkacak Türkiye, Avrupa Oyunları'nı 37 madalyayla tamamlamayı garantiledi.

Kapanış töreniyle yarın sona erecek organizasyonun son gününde, boksta Buse Naz Çakıroğlu, kick boksta ise Emine Arslan finalde mücadele edecek.