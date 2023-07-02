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Avrupa Oyunları'nda günü 5 madalya ile tamamladık

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye, günü 5 madalyayla tamamladı

Avrupa Oyunları'nda günü 5 madalya ile tamamladık
AA

Türkiye, organizasyonun 11. gününde de madalya almayı başardı.

Boks branşında kadınlarda Busenaz Sürmeneli altın, erkeklerde Samet Gümüş ise gümüş madalya elde etti. Kick boksta da kadınlarda Funda Güleç, erkeklerde ise Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda 7 altın, 8 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 35 madalyaya ulaştı. Boks ve kick boksta yarın birer final mücadelesine çıkacak Türkiye, Avrupa Oyunları'nı 37 madalyayla tamamlamayı garantiledi.

Kapanış töreniyle yarın sona erecek organizasyonun son gününde, boksta Buse Naz Çakıroğlu, kick boksta ise Emine Arslan finalde mücadele edecek.

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