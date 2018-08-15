Çekya'nın Pilsen şehrinde devam eden Avrupa Paralimpik Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular iki altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre W1 Erkek Milli Takımı ile Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya elde etti.

Naci Yenier, Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Takımı final atışlarında Rusya'yı, Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Zehra Özbey Torun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı da finalde Rusya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada, Erdoğan Aygan, Taner Eren ve Bülent Korkmaz'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, eleme turlarını geçerek finale kaldı. Altın madalya için atış yapacak milli okçular, 17 Ağustos Cuma günü İtalya ile mücadele edecek.

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