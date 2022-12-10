AP Başkan Yardımcısı Kaili gözaltında

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir ve Knack'ta yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde 16 eve baskın yaptı.

Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin Euro kadar nakit paraya el koydu.

Bunun sonucunda AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili ile 3 kişi daha gözaltına alındı.

S&D GRUBUNUN AÇIKLAMASI

Görsel: Reuters

Haberler üzerine S&D Grubu web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları karşısında dehşete düştük. S&D Grubu yolsuzluğa tolerans göstermiyor. Kapsamlı bir soruşturmayı ilk önce biz destekliyoruz. Tüm soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağız. Bu ruhla, devam eden adli işlemler hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmayacağız."

Grubun açıklamasında ayrıca "İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili makamlar ilgili bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, başta vize serbestisi ve planlanan ziyaretler olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilgili tüm dosyaların ve genel kurul oylarının askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.