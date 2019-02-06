Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani: AB’nin Venezuela kararını İtalya bloke etti

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasını İtalya'nın bloke ettiğini açıkladı.
Tajani, Roma'da düzenlediği basın toplantısında bugüne kadar 16 AB ülkesinin Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti ve "İtalya ise maalesef Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımadı ve üstelik AB'nin ortak kararını bloke etti" dedi.
AP Başkanı Tajani, bu konuda yapılan son toplantıda AB'nin ortak kararına karşı çıkan tek ülkenin İtalya olduğunu söyledi.
Tajani, İtalyan hükümetinin bu tutumunda, koalisyon hükümetinin iki ortağı arasındaki görüş ayrılığının etkili olduğunu vurguladı.
İtalyan hükümetinin ortakları 5 Yıldız Hareketi ile Lig partileri, Venezuela konusunda farklı görüşleri savunuyor. Lig lideri Matteo Salvini, Nicolas Maduro karşıtı açıklamalar yaparken 5 Yıldız Hareketi "başka bir ülkeye demokrasi ihraç edilmesine" karşı çıkıyor.
Lig lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, "Maduro son solcu diktatörlerden biri, güç kullanarak ve halkını aç bırakarak hüküm sürüyor. En kısa zamanda seçimlere gidilmesini umuyoruz" dedi.
5 Yıldız'ın önde gelen isimlerinden Alessandro Di Battista ise "Bir ülkeye ihraç edilmek istenen demokrasi miktarı, bu ülkedeki petrolle petrol miktarıyla doğru orantılı" diyerek İtalya'nın Venezuela konusunda "nötr pozisyona" sahip olması gerektiğini savundu.
Di Battista, Irak, Afganistan ve Libya örneklerini vererek "2011'de nötr pozisyon alsaydık Libya bugünkü gibi bir cehenneme dönmezdi" dedi.
Di Battista, "5 Yıldız Hareketi ve bu hükümet, kendilerini başkan ilan eden kişileri asla tanımayacaktır" diye ekledi.
İtalyan hükümetinin ortakları arasındaki bu görüş ayrılığı İtalyan basını tarafından "Lig ve 5 Yıldız arasında bölünme", "Hükümet bu uluslararası krizi yönetmek için ortak ses bulamıyor" gibi ifadelerle yorumlandı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani de İtalyan hükümetindeki bu bölünmeye dikkat çekerek "İtalya'nın pozisyonu net değil çünkü hükümetin bir tarafı Guaido'yu tanımaya olumlu bakıyor gibi görünüyor, diğer tarafı yani 5 Yıldız Hareketi ise Guaido taraftarı ve Maduro karşıtı bir pozisyon almamaktan yana gibi görünüyor" dedi.
Tajani, 5 Yıldız Hareketi'nin pozisyonunu anlamakta güçlük çektiğini de belirterek "Burada söz konusu olan sağ-sol meselesi değil, demokrasi ve insan haklarıdır. İnsan hakları her türlü ekonomik, mali çıkarların ötesindedir. İnsan onurunu ayaklar altına alan bir sistemi, insanların açlıktan ölmesini, mağazaların, eczanelerin boş olmasını, çocukların tedavi edilememesini kabul edemeyiz" diye konuştu.
Tajani, Maduro'nun geçen günlerdeki bir konuşmasında Roma'ya desteği için teşekkür ettiğini de hatırlattı ve "Kimse Maduro'yu yalanlamadı. Yani belli ki İtalyan hükümetinden destek gördü… Demokrasinin beşiği, insan haklarının beşiği olan bir ülkenin Maduro'dan yana olmayı seçmesini anlamıyorum" dedi.
İtalyan hükümetinin Venezuela konusundaki tutumu muhalefetten de tepki çekiyor. Merkez soldaki Demokratik Parti ve merkez sağdaki Haydi İtalya partilerinden hükümete Venezuela konusunda AB ile uyum içinde hareket etme çağrıları geliyor.
Demokratik Parti bu taleple parlamentoya bir önerge sundu ve hükümeti İtalya'yı izole ederek "Rusya, Çin ve Türkiye'nin pozisyonlarıyla aynı çizgiye getirdiği" gerekçesiyle eleştirdi.
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