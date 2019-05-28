Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin öncü tahminleri, geleneksel olarak hakimiyeti elinde tutan merkez sağ ve sol partilerin gücünü kaybettiğini, vatandaşların değişim vadeden partilere desteğini artırdığını ortaya koydu.

AP tarafından yayımlanan güncel öncü tahminlere göre, Avrupa'da geleneksel olarak en güçlü siyasi gruplar olan merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez soldaki Sosyal Demokratlar (S&D) sandalye kaybederken, aşırı sağcı popülist partiler, liberaller ile Yeşiller güç kazandı.

AP'YE GİREN TÜRK KÖKENLİ VEKİLLER

Almanya'da daha önce 2 dönem AP'de milletvekili olan İsmail Ertuğ SPD'den yeniden seçilirken, Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden Engin Eroğlu ve Sol Partiden Özlem Alev Demirel ilk kez AP milletvekili oldu.

Diğer taraftan ilk kez bir Türk kökenli aday Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden AP'ye girmeyi başardı. Akademisyen ve yazar olan Niyazi Kızılyürek, sol AKEL listesinden seçildi.

SPD adayı İsmail Ertuğ, seçim öncesi AP'de 10 yıldır ulaştırma komisyonunda görev aldığını ve sosyalist grubun koordinatörlüğünü üstlendiğini anımsatarak, seçilmesi durumunda gelecek 5 yıllık dönemde sanayi, çevre ve ulaşım gibi konulara daha fazla odaklanacağını söylemişti.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı siyasetçi Engin Eroğlu'nun partisi Serbest Seçmenler Partisinin yüzde 2,2 oy aldı. Türk seçmenlerin ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) destek verdiği Engin Eroğlu, 1997 yılından beri aktif siyaset yapıyor.

"AVRUPA İÇİN DAYANIŞMA"

Alman Sol Parti Avrupa Parlamentosu için iki adayla yarışını sürdürmüş, Özlem Alev Demirel ve halen Avrupa Parlamentosunda bulunan Martin Schirdewan ile 2019 Avrupa seçimlerine hazırlanan Sol Parti , Seçim programına "Avrupa için dayanışma" sloganıyla başlamıştı.

Yaklaşık 6 aydır sarı yeleklilerin Fransa'da değişim talebiyle sürdürdüğü eylemlerin ardından, ülkedeki AP seçimlerine aşırı sağcı Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (RN) damga vurdu.

Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla 2'nci sırada yer aldı.

Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) adayı Türk kökenli Agnes Evren de Fransa'da kazanan isim oldu.

İLK KIBRISLI TÜRK OLDU

Güney Kıbrıs'ta ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden aday gösterilen Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentona girmeye hak kazandı.

Güney Kıbrıslılar Avrupa Parlamentosu'ndaki 6 sandalye için sandık başına gitti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan seçimlerde, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) birinci olurken, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL)sırada yer aldı. Ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden (AKEL) Avrupa Parlamentosu için aday olan Niyazi Kızılyürek, seçimlerden galip ayrıldı. Kızılyürek Avrupa Parlamentosuna giren ilk Kıbrıslı Türk oldu.