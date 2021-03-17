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Avrupa Parlamentosu'ndan Gergerlioğlu açıklaması

Avrupa Parlamentosu, "Gergerlioğlu’nun durumu; ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, HDP'ye uygulanan baskıların bir başka bariz örneğidir" açıklamasını yaptı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Gergerlioğlu açıklaması
HABERTURK.COM

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky yazılı bir açıklama yaptı.

"Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin ve dokunulmazlığının kaldırılması kararını ve ardından gelecek muhtemel hapis cezasını şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, bu adımın "insan haklarına yönelik ciddi bir ihlaldir ve Türkiye'nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka adımdır" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle dendi:

"Gergerlioğlu’nun durumu; ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele yasalarının kötüye kullanılmasının ve çoğulculuğu ve siyaseti sınırlamak için HDP'ye uygulanan baskıların bir başka bariz örneğidir."

"Gergerlioğlu'nun Meclis'ten ihracı ve yaklaşmakta tutukluluğunun, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın insan onuru, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü merkeze koyma sözü veren yeni bir İnsan Hakları Eylem Planını açıklamasından yalnızca iki hafta sonra gelmiş olması, acı bir "doğruluk kontrolü" olmuştur."

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