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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İngiltere'nin kazananları ve kaybedenleri kim oldu?

Avrupa çapında merkez sağ ve merkez sol partilerin büyük kayıplar yaşadığı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İngiltere'de de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin oy oranında büyük düşüş gözlenirken, yeni kurulan Brexit Partisi seçimin kazananı oldu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İngiltere'nin kazananları ve kaybedenleri kim oldu?
- Getty Images

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin oy oranında düşüş gözlenirken, yeni kurulan Brexit Partisi seçimin kazananı oldu.

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan AP için 28 üye ülkede yapılan seçimlerde de benzer bir sonuç ortaya çıktı; kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partilerin büyük kayıplar yaşadığı görüldü.

İngiltere'de Muhafazakar Parti, yüzde 16'ya varan bir düşüşle oyların sadece yüzde 9,1'ini alarak 4 sandalye kazandı.

İşçi Partisi oylarında ise yüzde 11'e yakın bir düşüş oldu. Toplam oyların yüzde 14,1'ini alan parti 10 vekil çıkardı.

751 vekili olan Avrupa Parlamentosu'nda İngiltere 73 sandalye ile temsil ediliyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Muhafazakar Parti'nin 1832'den beri herhangi bir seçimde en düşük oyu aldığını aktarıyor.

Partinin Brexit sürecini yürütmedeki başarısızlığının bu sonuçta etkili olduğu ifade ediliyor. Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Theresa May, AB ile Brexit anlaşmasını parlamentoda üç kez oylamaya sunup kaybettikten sonra, partisinden gelen istifa baskıları üzerine 7 Haziran'da parti liderliği görevini bırakacağını açıklamıştı.

  • Theresa May neden istifa ediyor, şimdi ne olacak?

AP seçimleri İngiltere basınında Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi için "felaket" olarak yorumlandı.

- Getty Images
Brexit Partisi lideri Nigel Farage

Brexit Partisi'nin zaferi

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi oyların yüzde 31,6'sını alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Brexit Partisi toplam 29 sandalye kazandı.

Partinin Londra'daki oyları yüzde 27'lere kadar tırmanırken, İngiltere'nin orta bölgelerinde yüzde 38'lere kadar ulaştı.

Brexit Partisi'ne Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi seçmenlerinden oldukça büyük bir oy kaydığı gözlendi.

Brexit referandumunda önemli bir rol oynayan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP)'ten ayrıldıktan sonra kısa bir süre önce Brexit Partisi'ni kuran Nigel Farage, partisinin Brexit müzakerelerine katılması gerektiğini ifade etti.

AB yanlıları da ilan etti

İkinci sırada ise İngiltere'nin AB üyeliğinin devamından yana olan ve ikinci referendum isteyen Liberal Demokrat Parti yer aldı. Oyların yüzde 20,3'ünü alan parti, 16 vekil çıkardı.

AB yanlısı Liberal Demokratlar, Yeşiller ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) ile Galler'deki Plaid Cymru partisinin de kazananlar arasında olduğu ifade ediliyor.

Açıktan Brexit'i savunan Brexit Partisi ile Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) toplam oyları yüzde 34,9 iken, Brexit konusunda ikinci referandumu savunan partilerin toplam oy oranı yüzde 40,3 oldu.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, İngiltere'nin AB üyeliği konusunda ikinci bir referandumu savunanların yeni bir özgüven ve enerjiyle bu politikayı sürdürmeye devam edeceğini söylüyor.

Kuzey İrlanda'daki kesin sonuçlar ise henüz açıklanmadı. Ancak Brexit referandumunda İskoçya ve Kuzey İrlanda'da çoğunluk AB üyeliğinden yana oy kullanmıştı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve SNP lideri Nicolas Sturgeon, oylarının AP seçimlerindeki en yüksek seviyeye ulaşmak üzere olduğunu, bunun da İskoç halkının AB'de kalma isteğini gösterdiğini söyledi. SNP İskoçya'da yüzde 37,8 oy alarak 3 vekil çıkardı.

- Getty Images
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn AP seçimlerinde oy kullanmaya giderken

İşçi Partisi'ne ikinci referendum baskıları artıyor

AP seçimlerindeki oylarında yüzde 11'i aşkın düşüş yaşayan İşçi Partisi'ne Brexit konusunda ikinci referanduma gitme yönünde baskılar artıyor.

AB'de kalmak isteyen İşçi Partisi seçmenlerinin önemli bir kısmının bu seçimlerde Liberal Demokratlara oy verdiği tahmin ediliyor.

İşçi Partisi taraftarlarının önemli bir kısmı partiyi Brexit konusunda net bir tavır almamakla suçluyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, BBC'ye yaptığı açıklamada, partinin Brexit politikasının net olduğunu, Brexit konusunun genel seçimler veya halkın oyuna sunma yoluyla çözülmesi gerekeceğini ifade etti.

Ancak Corbyn, partinin son konferansında belirlendiği üzere önceliğin hala genel seçimler olduğunu belirtti.

Partinin Brexit stratejisini eleştiren ve ikinci referandumu savunan yedi milletvekili Şubat ayında istifa etmiş ve aynı gerekçelerle Muhafazakar Parti'den istifa eden üç milletvekili ile Change UK adıyla ortak bir parti kurmuştu.

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