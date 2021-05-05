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31 zanlının tutuklandığı ve 65 şüphelinin daha bulunduğu İtalya-Almanya ortak operasyonunda yakalanan Ndrangheta mafya bağlantılı grubun, şifreli iletişim araçları kullanarak İtalya, Almanya, İspanya arasında uyuşturucu ticaretini organize ettiği bildirildi.

Merkezi Hollanda’da bulunan Europol, tutuklanan grubun uyuşturucu ticaretinden kazandıklarını İtalya’da konaklama şirketlerinin gelirlerini aklamak için kullandığını ve Almanya’daki tutuklamanın uyuşturucu satışları ve vergi kaçırmakla ilişkili olduğunu aktardı.

Avrupa Polis Teşkilatı, operasyona İtalya ve Almanya’da 800 memurun ve vergi memurlarının destek verdiğini söyledi. Tutuklamada yüklü miktarda avro, mücevher, silah, iki lüks araç ve kokain ele geçirildi.

NDRANGHETA MAFYASI

İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesini merkez edinen ‘‘Ndrangheta mafyası’’ Avrupa kıtasının en tehlikeli organize suç örgütü olarak biliniyor. 2021'in şubat ayında mafya yapılanmasının liderleri büyük bir duruşmada yargılanmıştı.