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Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası büyük bir heyecanla başladı. 1978’den bu yana düzenlenen turnuvada, şampiyonanın en başarılı takımlarından biri olan İtalya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Fransa milli takımında Galatasaray'dan Sacha Boey’de yer alıyor. Peki, İtalya Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2 yılda bir düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda son şampiyon İtalya, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon 21 Haziran'da başlayıp 8 Temmuz''da sona erecek. İşte, İtalya Fransa maçının başlama, saati yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…
  • Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İTALYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

    İtalya Fransa U21 karşılaşması, bu akşam saat 21.45’de Romaya’nın Cluj Arena Stadyumu’nda oynanacak.
  • Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İTALYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

    İtalya Fransa maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    İtalya: Carnesecchi; Pirola, Lovato, Okoli; Bellanova, Bove, Tonali, Ricci, Udogie; Cancellieri, Colombo
  • Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fransa: Meslier; Kalulu, Lukeba, Bade, Boey; Caqueret, Kone, Thuram; Cherki, Kalimuendo, Gouiri

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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