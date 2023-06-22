2 yılda bir düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda son şampiyon İtalya, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon 21 Haziran'da başlayıp 8 Temmuz''da sona erecek. İşte, İtalya Fransa maçının başlama, saati yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…