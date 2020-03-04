Süleyman Karadeniz, Denizli'nin Çivril ilçesindeki baba evine dönerek mutluluğunu ailesiyle paylaştı. İlçede törenle karşılandıktan sonra çiftçilik yapan anne Döndü ve baba Mustafa Karadeniz'in yaşadığı Işıklı Mahallesi'ndeki evlerine gelen milli sporcu, burada anne ve babasının ellerini öperek onlara uzun süre sarıldı.

Eve gelen misafirlerin tebriklerini tek tek kabul eden Süleyman, onlarla fotoğraf çektirdi. Süleyman Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesinin desteğini kendisinden hiç esirgemediğini, memleketine döndüğü için çok mutlu olduğunu ancak içinde şehit askerlerin acısını yaşadığını ifade etti.

Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Süleyman, ağabeyinin Şırnak'ta asker olduğunu hatırlatarak, "Şehit haberleri gelmeye başladığı günden bu yana uyumakta zorluk çekiyorum. Ben kazandığım madalyamı İdlib şehitlerine armağan etmek istiyorum. Ben zaten asker kardeşiyim. Beni cepheye ne zaman çağırırlarsa gitmek için daima hazırım. Vatanımıza canımız feda." diye konuştu.

Macaristan ve Bulgaristan'da yapılacak Avrupa kalifikasyon maçlarına hazırlandığını anlatan Süleyman Karadeniz, "İki hayalim vardı. Birincisi Avrupa şampiyonu olabilmek, onu başardım. İkincisi de dünya şampiyonu olmak. Onu da iman gücü ve Türk milletinin bana olan desteğiyle başaracağım. Buradaki elemelerden vize aldıktan sonra tek hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak. Eğer olimpiyatlara gidersem Türk güreşinin Tokyo 2020'ye de damga vurmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesini yaptı.

Baba Mustafa Karadeniz, vatana ve millete hayırlı bir evlat yetiştirdiği için kıvanç duyduğunu anlatarak, oğlunun Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anne Döndü Karadeniz ise oğlunun yanında olduğu zamanlar kendisini cennette gibi hissettiğini belirterek, "Çok mutluyum. Türkiye'yi mutlu ettiği için sevinçliyiz. Bir oğlum asker, bir oğlum güreşçi. Bu oğlum da cepheye gitmek isterse seve seve göndermeye hazırım." şeklinde konuştu.