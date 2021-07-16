Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı'na devlet nişanı verilecek

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AA

İtalya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, EURO 2020’yi kazanan İtalya Milli Takım oyuncuları ile takım kaptanı Giorgio Chiellini, Teknik Direktör Roberto Mancini ve İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina başta olmak üzere teknik heyette yer alanlara farklı derecelerde İtalyan devlet nişanı layık gördüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, İtalya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak sportif değerlerin ve milli ruhun canlandırılmasına yaptığı katkılardan ötürü takım, teknik heyet ve yöneticileri devlet nişanıyla onurlandırdığı belirtildi.

Londra'da 11 Temmuz’da oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya, İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.