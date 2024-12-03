Avrupa silahlanıyor

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından Avrupa'da güvenlik endişeleri de giderek artmaya başladı. Ukrayna Savaşı'nın yarattığı şok etkisi sürerken Avrupa devletler kendi öz savunma güçlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için de birtakım adımlar atılmaya başlandı.

Atılmaya başlanan adımların en somut örneklerinden biri olan "Trinity House Anlaşması" Almanya ile İngiltere arasında geçtiğimiz aylarda imzalandı. Anlaşmanın ana hedefi gelişmiş ve vuruş gücü yüksek silahlar üretebilmek olarak kaydedildi. Anlaşma doğrultusunda iki ülke savunma sanayii alanındaki yatırımlarını artıracak. Örneğin; İngiltere'de 400 kişiye iş kapısı olacak 500 milyon pound değerindeki bir yatırımla topçu silah namlusu fabrikası açılacak.