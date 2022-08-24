Avrupa son 500 yılın en büyük kuraklığıyla karşı karşıya

Getty Images

Küresel Kuraklık Gözlemevi’nin yaptığı araştırmaya göre Avrupa’nın üçte ikisi ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya; bu da son 500 yılda görülen en büyük kuraklık.

Küresel Kuraklık Gözlemevi (Global Drought Observatory) Avrupa’yla ilgili son raporunu yayımladı. Buna göre kıtanın yüzde 47’sinde toprak kurudu ve durum “yüksek alarm seviyesine” yükseldi.

Kıtanın yüzde 17’si ise bitkilerin ve yeşil alanların “zorluk çektiğine dair belirtilerin olduğu” alarm seviyesinde.

Raporda, kuraklığın ekin verimliliğini etkileyeceği; orman yangınlarını artıracağını ve Avrupa’nın güneyindeki bazı bölgelerde aylarca sürebileceği konusunda uyarılar da var.

Önceki beş yıla göre Avrupa Birliği (AB) hasat tahminleri mısır için yüzde 16; soya fasulyesi için yüzde 15 ve ayçiçeği için yüzde 12 oranında düştü.

Kuraklık Gözlemevi, Avrupa Komisyonu’nun araştırma kanadının bir parçası. Rapora yanıt veren Avrupa Komisyonu, “Mevcut kuraklık durumunun son 500 yılın en kötüsü olduğunu” ifade etti.

Araştırma Komiseri Mariya Gabriel, “Bir süredir devam eden aşırı sıcaklar ve su kesintileri “Tüm AB genelinde su seviyelerinde ciddi bir baskı yarattı” açıklaması yaptı:

“Halihazırda normalin çok üzerinde orman yangınları görüyoruz ve bunun ekin üretimine ciddi bir etki yaptığını görüyoruz. İklim değişikliği her yıl şüphesiz bir şekilde daha gözle görülür hale geliyor.”

Rapora göre Avrupa’daki nehirlerin tümü bir miktar kurudu.

İlk aşamada deniz taşımacılığını vuran bu kuruma, son dönemde zaten krizde olan enerji sektörünü de etkilemeye başladı. Hidroelektrik güç yüzde 20 oranında düştü.

“Aşırı kuraklık” yıl boyu birçok bölgede zaman zaman görüldü ancak “Ağustos itibariyle genişlemeye ve daha da kötüye gitmeye başladı.” Akdeniz kıyılarında aşırı kuraklığın Kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Raporda İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Romanya, Macaristan, Sırbistan’ın kuzeyi, Ukrayna, Moldova, İrlanda ve İngiltere’nin durumun her geçen gün daha da kötüye gittiği belirtiliyor.

Avrupa genelinde kuruyan nehirlerde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmeyen batık gemiler ortaya çıkarken bazı bölgelerinde kuraklık ilan edilen İngiltere’de de bazı ağaçların yaprakları sarardı, dökülmeye başladı. Bu durum, sıcağın etkisiyle ortaya çıkan “yalancı sonbahar” olarak adlandırılıyor.