Avrupa Süper Ligi'ne tepki olarak birçok takım, futbolcu ve taraftar tarafından ortaya atılan "Futbol taraftarlarındır." sloganıyla ilgili bir soruya ise Perez, "Burada yöneten ve bizi görevden alan taraftarlardır, bu gerçek. Formalarımızı alan, canlı yayın haklarını satın alanlar onlar. Biz onlar için en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz." cevabını verdi.