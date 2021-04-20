Millileri bekleyen büyük tehlike

Avrupa futbolunda yaşanan iç savaş milli oyuncularımızı da vurdu. 12 Büyük kulübün kurucusu olduğu yeni lig, Avrupa futbolunu birbirine düşürürken UEFA ve FIFA da karşı atağa geçti. İki kurumun elindeki en büyük koz ise yasaklar...

UEFA Başkanı Alexander Ceferin dün "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek" dedi.

Bu gelişmeler EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımız'ın üç ismini yakından ilgilendiriyor. Eğer tartışılan proje hayata geçerse Juventus'ta oynayan Merih Demiral, Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak ve Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu EURO 2020'de görev alamayacak.

DİYALOG ÇAĞRISI

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim, UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısında bulundu.

Avrupa Süper Ligi tarafından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e yollanan mektupta, söz konusu girişimin korunması için gerektiği takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtilerek, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek ve futbol ekosistemindeki yerini belirlemek amacıyla FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.