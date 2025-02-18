Avrupa ülkeleri, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle, önde gelen Avrupa liderlerinin bir araya geldiği Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi dün sona erdi.

ABD ve Rusya görüşmesi başladı Haberi Görüntüle

ABD ve savaşın tarafı Rusya arasında Ukrayna'da barışın tesisi konusunda diplomatik temasların arttığı bir dönemde düzenlenen olağanüstü zirvede, "masada biz de varız" mesajı veren Avrupalı devletler, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması vurgusu yaptı.

ABD'ye göre Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesine Avrupa öncülük etmeli

Zirveye katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya öncülük etmeye "hazır ve istekli" olduğunu belirtti.

REKLAM

Trump yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasını ve savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin NATO tarafından değil, Avrupa ülkelerince verilmesi gerektiğini savunurken, zirveye katılan Rutte ise Avrupalı devletlerin kolektif güvenliğe yatırımları artırmaya hazır olduklarını gözlemlediğini aktardı.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinde NATO ve Avrupa arasında "sorumluluk" paylaşımı

ABD yönetiminin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın üstlenmesi ve bu konuda savunma harcamalarını artırması gerektiğini sıkça dile getirdiği bir dönemde zirveye katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu söylemin sürpriz olmadığını belirterek, Avrupa'nın kendi güvenliğine yatırım konusunda adım atması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna güvenliğinin Avrupa kıtasının geneli için "varoluşsal bir sorun" teşkil ettiğini söyleyen Starmer, İngiltere ve Avrupalı devletlerin de savunmaya yatırım yapma ihtiyacını kabul ettiğini ifade etti.

REKLAM

Starmer, Rusya'yı Ukrayna'ya yeniden saldırmaktan etkili şekilde caydırmanın tek yolunun, ABD'nin "güvenlik garantisi" olduğunun altını çizdi.

Zirveye katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Avrupa ile ABD arasında güvenlik ve sorumluluk paylaşımında bölünme olmaması gerektiği konusunda ilgili tüm siyasi liderlerin büyük ölçüde hemfikir olduğunu dile getirdi.

Scholz, "Başka bir deyişle NATO, her zaman birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız dolayısıyla güvenliğimizi sağlamamız üzerine kuruludur. Bunun sorgulanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda fikir ayrılıkları iddiası

Zirve öncesi İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye "hazır" olduklarını belirtirken, zirveye katılan Avrupa liderlerinin daha çekimser açıklamalarda bulunması, bu konuda AB içinde fikir ayrılığı yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi.