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        Haberler Dünya Avrupa ülkeleri, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi | Dış Haberler

        Avrupa ülkeleri, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi

        Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, kıtanın güvenliğinden endişe eden Avrupalı devletler Paris'te katıldıkları olağanüstü zirvede barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:10
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        Avrupa, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istiyor
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        Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetiyle, önde gelen Avrupa liderlerinin bir araya geldiği Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi dün sona erdi.

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        ABD ve savaşın tarafı Rusya arasında Ukrayna'da barışın tesisi konusunda diplomatik temasların arttığı bir dönemde düzenlenen olağanüstü zirvede, "masada biz de varız" mesajı veren Avrupalı devletler, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması vurgusu yaptı.

        ABD'ye göre Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesine Avrupa öncülük etmeli

        Zirveye katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya öncülük etmeye "hazır ve istekli" olduğunu belirtti.

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        Trump yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasını ve savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin NATO tarafından değil, Avrupa ülkelerince verilmesi gerektiğini savunurken, zirveye katılan Rutte ise Avrupalı devletlerin kolektif güvenliğe yatırımları artırmaya hazır olduklarını gözlemlediğini aktardı.

        Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinde NATO ve Avrupa arasında "sorumluluk" paylaşımı

        ABD yönetiminin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın üstlenmesi ve bu konuda savunma harcamalarını artırması gerektiğini sıkça dile getirdiği bir dönemde zirveye katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu söylemin sürpriz olmadığını belirterek, Avrupa'nın kendi güvenliğine yatırım konusunda adım atması gerektiğini kaydetti.

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        Ukrayna güvenliğinin Avrupa kıtasının geneli için "varoluşsal bir sorun" teşkil ettiğini söyleyen Starmer, İngiltere ve Avrupalı devletlerin de savunmaya yatırım yapma ihtiyacını kabul ettiğini ifade etti.

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        Starmer, Rusya'yı Ukrayna'ya yeniden saldırmaktan etkili şekilde caydırmanın tek yolunun, ABD'nin "güvenlik garantisi" olduğunun altını çizdi.

        Zirveye katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Avrupa ile ABD arasında güvenlik ve sorumluluk paylaşımında bölünme olmaması gerektiği konusunda ilgili tüm siyasi liderlerin büyük ölçüde hemfikir olduğunu dile getirdi.

        Scholz, "Başka bir deyişle NATO, her zaman birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız dolayısıyla güvenliğimizi sağlamamız üzerine kuruludur. Bunun sorgulanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda fikir ayrılıkları iddiası

        Zirve öncesi İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye "hazır" olduklarını belirtirken, zirveye katılan Avrupa liderlerinin daha çekimser açıklamalarda bulunması, bu konuda AB içinde fikir ayrılığı yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi.

        Almanya Başbakanı Scholz, zirve sonrası konuşmasında Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine de değindi.

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        Scholz, Ukrayna'da barış müzakereleri başlamamışken "henüz gerçekleşmeyen bir barışın sonuçları" üzerine konuşmanın, "erken ve yanlış" bir zamanlama olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Benzer şekilde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de AB ülkelerinin barış için Ukrayna'ya asker göndermesine yönelik girişimler için "erken" olduğunu, çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam ettiğini söyledi.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk da zirve öncesi basına yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya barış gücü gönderme planlarının olmadığını ancak bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyen ülkeleri destekleyeceklerini bildirdi.

        Ukrayna barış masasına güçlü oturmalı

        Zirveye katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise birliğin Ukrayna'ya destek konusunda, bugüne kadar elinden geleni yaptığını belirterek, barış masasında da Ukrayna'nın "güçlü" bir pozisyonda olması gerektiğini kaydetti.

        İki lider, Ukrayna'da sağlanacak barışın ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle birlikte gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

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        ABD-Rusya arasında Ukrayna diplomasi trafiği arttı

        Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.

        Paris, bu kapsamda dün önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı olağanüstü güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

        Öte yandan, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri bildirilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

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