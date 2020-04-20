Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka artışı birçok Avrupa ülkesinde devam ederken, vaka sayılarının azaldığı bazı ülkeler ise tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürüyor.

Kovid-19 nedeniyle virüs bulaşan kişi sayısının 14 bin 731'e, can kaybının 470’e ulaştığı Avusturya, normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İktidar, nisan ayı itibarıyla vaka sayısındaki düşüş ve sağlığına kavuşanların oranındaki artışın salgınla mücadelede önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, 1 Mayıs’da alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılmasıyla restoran ve kafeteryaların da öngörülenden daha erken açılabileceği sinyallerini verdi.

Başbakan Sebastian Kurz, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine dikkati çekerek, özellikle yakın bir tarihte restoran ve kafeteryalarda da maske kullanılabileceğini söyledi.

Avusturya'da ayrıca "fast food" olarak adlandırılan hazır yemek zincirlerine sahip uluslararası şirketlerin büyük bir kısmı da hizmet vermeye başladı.

- Polonya ve Çekya'da önlemler hafifletildi

Salgın kaynaklı ölümlerin 362’ye çıktığı Polonya’da da alınan sert tedbirler kademeli olarak esnetilmeye başlandı.

Vaka sayısının 9 bin 453’e yükseldiği ülkede, park, bahçe ve mesire yerleri yeniden açılırken, 13 yaş altı çocukların ebeveynli olma şartıyla dışarı çıkmalarına izin verildi.

Ülkedeki iş yerlerinin büyüklüklerine göre müşteri alma kapasiteleri de genişletildi.

Çekya’da ise “akıllı karantina” olarak adlandırılan dijital karantina uygulamasına geçildi. Virüs bulaşan kişinin cep telefonu ve banka kartı bilgileri kullanılarak, son 5 günde bulunduğu yerler ve irtibat kurduğu kişiler tespit edilerek, salgının yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Küçük esnaf, tamirhaneler ve araç satış yerlerinin açılmasına izin verilen Çekya'da, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin küçük guruplar halinde yeniden okula dönmelerine izin verildi.

Ülkede, gelecek hafta itibarıyla 200 metrekarenin altındaki iş yerlerinin açılacağı belirtilirken, 1000 metrekareye kadar olan mağazalar 11 Mayıs’ta, alışveriş merkezleri, restoran ve kafeteryalar da 8 Haziran’da yeniden kapılarını açacak.

- Balkanlar'daki Kovid-19 gelişmeleri

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Klinik Merkezinde Çin'in yardımlarıyla hazırlanan laboratuvarın açılışı yapıldı. Laboratuvarda, günde 2 bin Kovid-19 testi yapılması hedefleniyor.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 800 vatandaşın ülkesine geri getirildiği ifade edilirken, ülkedeki otomobil ve bisiklet satış yerleri, kuru temizleme ve tamir hizmeti veren işletmeler bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, ülkede son 24 saatte can kaybı olmadığını belirterek, vaka sayısının da 10 artarak 1881'e yükseldiğini söyledi.

Bosna Hersek'te de gelecek hafta itibarıyla bazı tedbirlerde hafifletilmeye gidilebileceğinin sinyalleri verildi.

"Worldometer" internet sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 27 bin 944/1406, Portekiz 20 bin 863/735, İsveç 14 bin 777/1580, Romanya 8 bin 936/460, Danimarka 7 bin 515/364, Norveç 7 bin 103/165, Çekya 6 bin 787/188, Sırbistan 6 bin 318/122, Finlandiya 3 bin 868/94, Macaristan 1984/199, Slovenya 1335/77, Bosna Hersek 1309/49, Kuzey Makedonya 1225/54."