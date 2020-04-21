AA

Avrupa'da birçok ülke, Kovid-19'la mücadele bağlamında kabul ettiği tecrit politikaları sonucu okulları tatil ederek uzaktan eğitime geçti. İsveç ve İzlanda gibi ülkeler sosyal mesafe kurallarını muhafaza ederek okulları açık tutma kararını korusa da kıta genelindeki okulların çoğu 16 Mart'ta kapatıldı.

Ulusal müfredatları birbirinden oldukça farklı olan Avrupa ülkeleri, beklenmedik bir anda ve biraz da panik haliyle uzaktan eğitime yönelmek zorunda kaldı.

Çin'den sonra ve ABD'den önce Kovid-19'un merkez üssü haline gelen Avrupa'da salgın, sağlık sistemini olduğu gibi eğitim sistemini de ciddi zora soktu. Avrupa'da milyonlarca öğrenciyi etkileyen bu durumun özellikle devlet okullarında etkisini daha ağır hissettirdiği görülüyor.

- Belçika devlet okulları yeni konu işlemiyor

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti olarak anılan Belçika'da özellikle devlet okulları Kovid-19 karşısında ortak bir uzaktan eğitim sistemi faaliyete geçiremedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, okulların 13 Mart'ta tatil edilmesinin ardından öğrencilerle "interaktif" bir eğitim sistemi oluşturamayan Belçika'da ilk, orta ve yükseköğretimde öğretmenler öğrencilere ödevlerini elektronik posta yoluyla göndermeye başladı.

Yeni konulara girilmeyen ödevlerde bir önceki dönemin özeti geçilirken, öğrencilerin arkadaşları ya da öğretmenleriyle sanal ortamda irtibat kurması ya da konu anlatımı için herhangi bir platform oluşturmak için hükümet nezdinde bir girişimde bulunulmadı.

Bölgeler ve okullar arası değişiklik gösteren uygulamalarda, genellikle öğrencilerin ödevlerini yapıp yapmadığının yakından takip edilmemesi de öğrencilerde "tatil" hissini pekiştirdi.

Özellikle çalışan veliler nezdinde büyük stres ve endişeye yol açan bu durum, hükümete ve milli eğitim bakanlığına yönelik yoğun eleştirilere yol açsa da araya iki haftalık bir Paskalya tatilinin girmesine rağmen Belçika henüz ülke genelinde kullanılabilecek bir uzaktan eğitim sistemi geliştiremedi.

Öte yandan, çok sayıda farklı dillerde eğitim veren özel okula ev sahipliği yapan Belçika'daki bu okullar da kendi eğitim sistemlerini geliştirmeye başladı.

"Zoom" ve "Google Classroom" gibi sanal platformdaki uygulamaları kullanan özel okullar, öğrencilerle günlük iletişim kurmaya ve videolar yoluyla ders anlatmaya devam etmeye çalışıyor.

Bazı özel okullar ise yoklamayı zorunlu tutarak ve okul saatlerindeki rutinleri muhafaza etmeye çalışarak öğrenciler için süreci "normalleştirmek" için çaba sarf ediyor.

- Almanya'da eğitim politikalarından eyaletler sorumlu

Almanya'da her eyalet eğitim politikasını kendisi belirlediği için Kovid-19 döneminde farklı uygulamaların ortaya çıktığı görülüyor.

Federal hükümetin eğitim alanında kısıtlı yetkisi olduğundan Başbakan Angela Merkel, Kovid-19 döneminde eyaletler arasında koordinasyon sağlanması ve farklıklar olmaması için eyalet başbakanlarıyla düzenlenen toplantılarda uzlaşı sağlamak için çaba sarf etti.

En son düzenlenen koordinasyon toplantısında, Almanya'da okulların 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılması kararı verildi. Ancak bazı eyaletler okulları kısmen önceden açma kararı aldı. 4 Mayıs'a kadar lise bitirme sınavı olarak bilinen "Abitur" sınavlarının ise tüm eyaletlerde yapılabilmesi kararı alındı.

Diğer taraftan, evde kalmak zorunda kalan öğrencilere uzaktan eğitimin nasıl sağlanacağı konusunda her eyalete ve okula göre farklılıklar bulunuyor.

Berlin'de öğretmenlerin çoğu elektronik postayla öğrencilere haftalık veya birkaç gün için ödev gönderiyor. Öğrenciler de yaptıkları ödevleri elektronik posta yoluyla öğretmenlere iletiyor. Öğrenciler ayrıca gönüllü olarak bilgisayarlara yükledikleri uygulamalarla müfredatta bulunan konuları çalışabiliyor.

Bremen eyaletinde ise Kovid-19 döneminde öğretmenler, çocuklara nasıl eğitim vereceğine kendileri karar veriyor. Bremen Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin video konferans yoluyla öğrencilerine eğitim verebileceğini veya öğrenciler için internet üzerinden oluşturulan sayfalara ödevleri yükleyebileceğini açıkladı.

Aşağı Saksonya eyaletinde ise okullar açılana kadar öğrencilere "evde öğrenme" zorunluluğu getirildi. Buna göre, öğretmenler ödevler ve içerikler hazırlıyor ve bunları öğrencilere internet üzerinden gönderiyor.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Eğitim Bakanlığı, okullara öğrencilerin evlerinde çözebilecekleri ödevleri hazırlamaları ve bunları öğrencilere ulaştırılması talimatını verdi.

Diğer birçok eyalette de benzer uygulamalar bulunurken, özel okullar da genellikle video konferans uygulamalarıyla derslere devam ediyor.

Alman üniversiteleri ise dijital eğitime hazırlanıyor. Hazırlanan videoların öğrencilere istedikleri zaman izleme imkanı tanırken, bazı derslerin internet üzerinden canlı yayımlanacağı belirtildi.

Laboratuvarlarda çalışılması zorunlu olan bölümler için gelecek haftadan itibaren belirli koşullarda üniversitelerde çalışma imkanı verileceği kaydedildi.

- Fransa'da eğitim sınıfta kaldı

Fransa'da 16 Mart itibarıyla üniversiteler dahil tüm okulların kapatılmasıyla uzaktan eğitim uygulamaya konuldu. Ancak ilk vakaların görülmesinden ve can kayıplarının yaşanmasından uzun bir süre sonra okulların kapatılmasına karşın, hükümet uzaktan eğitim konusunda herhangi bir hazırlık yapmadı.

Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere derslerini sürdürebilmeleri için uzaktan eğitimi sağlayacak kapsamlı dijital programlar temin edemedi. Bakanlık "Sınıfım evde" uygulaması geliştirse de araştırmalar öğretmenlerin sadece 4'te 1'inin bu uygulamayı kullandığını ortaya koydu.

Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkedeki 800 bin öğretmenin kendi imkanlarıyla ve şartlarıyla öğrencilerin eğitiminin devam etmesini sağlamaya çalıştığı vurgulandı. Çok sayıda öğretmenin WhatsApp ve Teams gibi uygulamalar üzerinden görüntülü görüşerek veya "Zoom" gibi programlar kullanarak öğrencileriyle ders yaptığı kaydedildi.

Haberlerde ifadelerine yer verilen veliler, bu dönemde çocuklarının öğretmenleriyle irtibat kuramadıklarına dikkati çekti.

AA muhabirinin görüştüğü veliler, öğrencilerin öğretmenlerin elektronik ortamda gönderdiği ödevler üzerinden eğitimi sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencilerin ayın zamanda eğitim eksikliğini telafi etmek için ücretsiz dersler veren internet sitelerine başvurduğu öğrenildi.

- İspanya'da kısıtlı imkanlarla sürüyor

İspanya'da 14 Mart'ta tüm okullar ve üniversiteler kapatıldı. Okulların bu eğitim döneminde bir daha açılması beklenmezken, gelişmelere göre normal eğitimin ancak eylül ayında tekrar başlaması öngörülüyor.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitime çok kısıtlı imkanlarla internet üzerinden devam ediliyor.

Olağanüstü durumlar dışında öğrencilerin bir üst sınıfa geçirilmeleri öngörülüyor. Lise bitirme sınavlarının haziran sonu veya temmuzun ilk iki haftasında yapılması planlanıyor. Ülkedeki 17 özerk yönetimde eğitim alanında farklılıklar bulunuyor.

Üniversitelerde ise daha yaygın kullanılan internet üzerinden eğitimle, sınavların da yapılması ve eğitim döneminin sonlandırılması bekleniyor.

- İngiltere'de BBC program hazırladı

İngiltere'de okulların 20 Mart'ta tatil edilmesiyle özel okullar video konferans programları üzerinden derslere devam etmeye başladı. Ancak devlet okullarında eğitim-öğretim gören öğrenciler, bir ay ders yapamadı. Bu sırada BBC, müfredata uygun olarak 14 haftalık ders içeriği üretti.

BBC Bitesize platformu, BBC iPlayer ile BBC 4 üzerinden dün başlayan dersleri eğlenceli hale getirmek için tanınmış isimlerden konuk öğretmen olmaları istendi.

Bu kapsamda ünlü fizikçi Prof. Brian Cox, bilim derslerinde güneş sistemi ve yer çekimi gibi konuları anlatacak.

Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız ismi Sergio Aguero, ülkenin dört bir yanındaki çocuklara İspanyolca derslerinde sayı saymayı öğretecek.

Eski parlamenter Ed Balls, matematik dersleri verirken, Kral 3 Edward'ın soyundan gelen aktör Danny Dyer ise tarih derslerinde Kral 8. Henry'yi anlatacak.

Ayrıca doğa tarih belgeselleriyle David Attenborough ile müzik yarışmalarıyla adlarını duyuran bazı şarkıcılar da alanlarına göre konuk öğretmen olacak.

Evlerinde bilgisayar ve interneti olmayan çocuklar ise kendilerine sağlanacak tablet ve 4G bağlantılı cihaz ile derslerini takip edebilecek.

- İsviçre internet üzerindeki sınıflardan devam ediyor

İsviçre’de tüm okullar 16 Mart’ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasıyla kapatıldı.

Okullar, Türkiye'dekine benzer şekilde uzaktan eğitime geçti. Öğrenciler internet üzerinden oluşturulan sınıflarda eğitime devam ediyor.

Son haftalarda ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı ve ölüm oranlarında düşüş üzerine İsviçre Federal Konseyi 16 Nisan'da yeni bir karar aldı.

Hükümet, "Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların üç aşamada kaldırılması" kararı aldı. Buna göre, ülkede, Kovid-19 vakalarının düşmeye devam etmesi durumunda, 11 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ikinci aşamada zorunlu eğitim kategorisine giren anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseler yeniden eğitime başlayacak.

8 Haziran'da devreye sokulacak üçüncü ve son aşamada ise meslek okulları ve üniversitelerin tekrar açılması öngörülüyor.

,Şenhan Bolelli,Bayram Altuğ,Hasan Esen,Şerife Çetin,Yusuf Özcan