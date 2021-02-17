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Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor

ESA, daha fazla kadın ve bir de engelli bireyi kapsayan yeni bir astronot yetiştirme programını devreye sokmaya hazırlanıyor. Kurum, bir engelli astronotu da uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
İtalyan astronot Samantha Cristoforetti

Avrupa Uzay Ajansı ESA, daha fazla kadına yer verilecek yeni bir astronot yetiştirme programını devreye sokmaya hazırlanıyor. Program çerçevesinde engelli kişilere de başvuru yapma çağrısında bulunuldu. Kurum, bir engelli astronotu da uzaya göndermeye hazırlanıyor.

ESA, 11 senedir ilk kez astronot programını genişletecek.

Salı günü yapılan basın toplantısında, kurumun, uzay programındaki çalışan çeşitliliğini daha az temsil edilen kesimlere doğru yaymak istediği açıklandı.

Bünyesinde 7 astronot bulunan ESA, bu sayıyı yedekler de dahil toplam 26 astronota çıkarmayı planlıyor.

Avrupa Uzay Ajansı, çok yüksek bir talep beklediklerini de kaydetti. 31 Mart'ta başlayacak olan astronot alım programında adaylar, zorlu bir eleme sürecinden geçirilecek.

Tüm sürecin 2022 Ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor.

ESA'da Lucy van der Tas basın toplantısında, "Adaylar zihinsel olarak bu sürece hazır olmalılar" dedi.

Hangi şartlar aranıyor?

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, "İnsanın uzayda olmasını sağlayan teknolojinin adaptasyonu, engelli bireylere de bu kapıyı açabilir" dedi.

Cristoforetti, "Uzay söz konusu olunca hepimiz engelliyiz" ifadesini de kullandı.

ESA'nın astronot programına aday olabilmek için, doğal bilimler, mühendislik, matematik veya bilgisayar bilimi alanlarında master yapmış olmak ve üç yıllık tecrübe aranıyor.

Astronotlar uzun bir süredir Kazakistan'daki Baikonur üssünden uzaya gönderiliyor. Ancak herkes, insanlı uzay seyahatlerinin SpaceX gibi özel şirketlerin devreye girmesi ile yeni bir ivme kazanacağı konusunda hemfikir.

https://www.youtube.com/watch?v=uTIFsHxa1uw&t=29s

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