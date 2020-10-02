Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk nitril eldiven fabrikası Düzce'de açılıyor

AA

Yıllık 13 milyar adet nitril eldiven üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın 2021 Şubat'ta üretime başlaması bekleniyor.

TT Medical Group Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde 2019 Aralık ayından itibaren nitril eldivene talebin arttığını, ürün fiyatlarının katlandığını, eldivenin zaman zaman bulunamadığını söyledi.

Salgınla baş etmek amacıyla yapılan ilaçlı tedavi ve aşı çalışmalarının uzun bir araştırma ve çalışma dönemi sonrası sonuçlanacağı için önleyici tedbir ve kıyafetlerin yaşam biçimimiz haline geldiğini dile getiren Telli, virüsün yayılmasının önüne geçmek adına alınan önlemler arasında özellikle nitril eldivenin öneminin çok fazla arttığını anlattı.

Telli, bu süreçte eldivenin sağlık açısından arz ettiği önemin yanı sıra ekonomik anlamda da göz ardı edilemeyecek stratejik bir ürün haline geldiğini belirterek, ürüne yönelik artan talepten bahsetti.

Birçok üreticinin taleplere karşılık veremediğini vurgulayan Telli, "Ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmakta ve teslimat için çok uzun süreler verilmektedir. Oluşan yüksek talep nedeniyle eldiven fiyatları dünya genelinde eskisine göre neredeyse üç kat artmıştır." dedi.

- "Modern ve kaliteli tesisle yıllık 13 milyar adet eldiven üretilecek"

Telli, bu gerçekleri ve Türkiye'nin nitril eldiven ihtiyacını göz önüne alarak hemen harekete geçtiklerini kaydederek, bu alanda çok büyük bir üretim tesisi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Düzce'de 50 bin metre kare alan üzerine kuracakları fabrikanın inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Telli, yılda 13 milyar adet nitril eldiven üretimi kapasitesine sahip olacak tesisin 2021 Şubat'ta üretime başlayacağını bildirdi.

Telli, Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk nitril fabrikası olacak tesiste saatte 1,5 milyon adet eldiven üretilebileceğini kaydederek, sahip olacakları teknolojinin bu alanda birçok fabrikada olmadığını bildirdi.

Tarhan Telli, "Üretilen ürünler bekletmeden yüklenebilecek. Çevreye duyarlı tesisimizdeki her bir üretim hattımız 180 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olacak. Fabrikamız Asya'daki eski makinelerle, ucuz ve düşük kalite işçilikle üretim yapmakta olan rakipleri ile kıyaslandığında çok daha modern ve kaliteli üretim yapacak şekilde dizayn edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İki fazdan oluşacak tesisin ilk 25 hattında acil ihtiyacı karşılayabilmek için şubatta, ikinci 25'lik hattın da Temmuz 2021'de devreye alınacağını anlatan Telli, "Ayda 1 milyar 80 milyon, yılda 12 milyar 960 milyon adet eldiven üretiyor olacağız." dedi.

- "Türkiye'nin yıllık ihtiyacının 2 katı üretim"

Tarhan Telli, nitril eldiven üretiminde Malezya, Tayland, Endonezya ve Çin'in önde geldiğini belirterek, Türkiye'nin bu alandaki tüketiminin ithalata dayalı olduğunu söyledi.

Geçen yıl pandemi olmamasına rağmen Türkiye'nin nitril eldiven ithalatının 6,9 milyar adet olduğunu ve 121 milyon dolarlık dövizin ülkeden çıktığını dile getiren Telli, şu bilgileri verdi:

"Son 3 yılda 18 milyar 41 milyon adet nitril eldiven ithal edilmiş ve bunun karşılığında 381 milyon dolar ödenmiş. Pandemi döneminde bu rakamların çok daha fazla arttığını düşünüyoruz. Türkiye'yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmak, ihracatçı pozisyona getirmek ve istihdam sağlamak adına böyle bir yatırımı yapıyoruz. Türkiye'nin yıllık ihtiyacı olan eldivenin 2 katı üretim yapacağız. Bu alanda yapılan tüm ithalatı sıfırlayacağımız gibi ithal ettiğimiz kadarını da başka ülkelere ihraç edebileceğiz. Böylece cari açığın azalmasında büyük etkisi olacak."

Telli, stratejik ürün alanında yaptıkları bu yatırımla küresel pazarda yerlerini alacaklarını sözlerine ekledi.